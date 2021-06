„Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Kurznachrichten 18/06. Also zuerst einmal was in eigener Sache: Ihr habt ja bestimmt gemerkt, dass ich die letzten zwei Tage keine Videos mehr gemacht habe und das lag nicht nur daran, dass mich diese AfD-Wahlprogramm-Analyse total ausgelaugt hat, sondern dass ich mal wieder an einem Musikvideo arbeite. Wenn alles klappt, ist Samstag nach dem Länderspiel Premiere. Das wäre schon schön, wenn ihr alle mit dabei seid. Im Video gehts um Pressefreiheit und Zensur am Beispiel vom Reitschuster…“ (Weiter im Video von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)