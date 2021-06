„Hallo liebe Zuschauer, schön dass ihr wieder da seid. Also das Video heute wird ein bisschen allgemeiner und orientiert sich im Großen und Ganzen an dem, was so in unserer Presselandschaft passiert. Ein paar von euch haben’s ja bestimmt mitbekommen, was dieser Tilo Jung, dieser hofberichterstattende Kommunist, über den Boris Reitschuster gesagt hat. Hätte er doch allzu gerne, dass der Boris Reitschuster aus der Bundespressekonferenz ausgeschlossen wird. Weil er kanns gar nicht leiden, wenn es kritisch Fragen gibt. So spricht er sich indirekt gegen eine Pressefreiheit aus, so wie man das von linken Faschisten gewohnt ist…“ (Weiter im Video von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)