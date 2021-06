An diesem Donnerstag gab es wieder eine neue Ausgabe des satirischen Kunstprojekts „Deutsche Wochenschau“ von Rick Sanchez, das zeigen möchte, wie moderne Nachrichten von heute im früheren Propagandastil der Wochenschau aussehen würden. Themen diesmal: G7 in Cornwall, Inflation sollte uns freuen, Rambo in Belgien, Merkel bei WHO und Sudelmeyer besiegt Querdenker. PI-NEWS wünscht wie immer gute Unterhaltung beim Zuschauen!