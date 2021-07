Während der Fahrt auf der Autobahn flext ein Räuber hinten den Verschluss an einem LKW auf, um ihn auszuplündern. Der Kriminelle agiert dabei stehend auf der Motorhaube eines Wagens, der direkt hinter dem LKW fährt. So ungefähr dürfte sich die Tat abgespielt haben, ein gefährliches Unterfangen auch für die Verbrecher selbst. Nachfolgende Fahrzeuge werden in der Nachtaktion durch weitere Autos der Bande ausgebremst um sie auf Distanz zu halten und Zeugenaussagen zu verhindern.

Trotzdem gelingt es der Polizei dank eines dieser ausgebremsten Zeugen, eines LKW-Fahrers, in einen solchen „laufenden“ potenziellen Raub einzugreifen. Während der anschließenden Verfolgungsjagd werfen die Verbrecher Gegenstände aus den Fahrzeugen, um die Verfolger abzuhalten; sie gefährden dadurch den Straßenverkehr und letztendlich das Leben von unschuldigen Menschen.

Einer der Täter, ein Rumäne, konnte bei der gefährlichen Verfolgungsjagd gefasst werden. Zu seinen Mittätern machte er keine Angaben, er sei ahnungsloser Mitläufer gewesen, behauptet er:

Pandemiebedingt sei sein Geschäft nicht gelaufen und der Rumäne habe darauf hin [Fehler im NDR-Bericht, Anmerkung PI-NEWS] versucht, in Deutschland Geld zu verdienen. Dies habe jedoch nicht funktioniert. Dass der Angeklagte bei dem versuchten Raub jedoch nur ahnungsloser Mitläufer war, glaubte ihm das Gericht allerdings nicht. Die übrigen fünf Täter konnte die Polizei nicht fassen, der Angeklagte machte vor Gericht keine Angaben zu ihnen.

Der NDR verkündete am 2. Juli das Urteil: Ein Jahr und vier Monate Haft auf Bewährung, „weil der Angeklagte nicht vorbestraft war“. Das ist für Deutschland auch eher unwahrscheinlich, wenn er erst „pandemiebedingt“ hier aufschlug, also nicht viel über ein Jahr in unserem Land seiner neuen Beschäftigung nachgegangen sein dürfte.

Er kann nun also während seiner Bewährungszeit sein neues Geschäft in den Niederlanden oder in Belgien oder in Dänemark weiter betreiben oder auch erneut in Deutschland, wenn er von erneuter Bewährung ausgeht, was ja nicht unüblich sein soll. Das entspricht dann wohl so ziemlich genau der deutschen Willkommenkultur für Schwerverbrecher aller Couleur, die in Bund und Ländern seit Merkel Usus geworden ist.

„Willkommen in der Justiz Niedersachsen“ begrüßte ein Videobild im Gericht den Delinquenten (bei 1:23 min) zu seiner Urteilsverkündung. Er dürfte sich in Deutschland angekommen und angenommen gefühlt haben.