Mit zwei Tagen Verspätung ist am Samstag die neueste Folge der Deutschen Wochenschau 2021 online gegangen. Und wie immer hat Rick Sanchez wieder originale Texte 1:1 aus den deutschen Leid– und Qualitätsmedien satirisch so aufbereitet, wie sie im früheren Propagandastil der 30er- und 40er-Jahre ausgesehen hätten. Diesmal geht es unter anderem um Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann, der bekanntlich „harte Eingriffe in Bürgerfreiheiten“ fordert, Delta Force, das extreme Wetter, den guten alten Quantencomputer und die böse, böse UEFA, die doch partout keine Allianz-Arena in Regenbogen-Farben wollte. Wir wünschen wie immer viel Vergnügen bei der neuen Folge der Deutschen Wochenschau KW 25-26! Hinweis: Wer Mainstream-Artikel und Musik oder Bildmaterial entdeckt, bei denen er denkt, dass sie gut in das Wochenschau-Format passen würden, oder wer gerne Teil der Wochenschau-Redaktion werden möchte, kann hierfür jetzt der neuen Wochenschau-Funkstelle beitreten.