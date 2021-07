„Na, mein lieber Armin, weißt Du wer ich bin? Ich bin Dein Gewissen. Ich weiss, so oft melde ich mich bei Dir nicht, aber jetzt ist’s mal wieder an der Zeit. Ich weiß ja nicht, ob Du meiner Meinung bist aber das Gegrinse und Gelache während der vorgetäuschten Mitleidsbekundungen unseres Bundespräsidenten war nicht gerade hilfreich. Ich weiß ja, so Leute wie Du können gar nicht anders, gehörst Du doch zu der Art Politiker, die man in Deutschland an jeder Ecke findet, gezeichnet durch eine absolute Inkompetenz, empathielos, und das besonders dem eigenen Volk gegenüber. In der Partei hochgezüchtet und hochgedient, die wahren Interessen des Volkes nicht im Blick, nur der Machterhalt und das eigene Vorankommen im Fokus.“ (Weiter im Video von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren.)