„Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu den Kurznachrichten 29/07. Ein Arzt aus Wallenhorst lässt ungeimpfte Patienten nicht mehr in seine Praxis. Also, liebe Leut langsam schlägt's 13. Für mich ist das ja unterlassene Hilfeleistung und ein Verstoß gegen den hippokratischen Eid. Ich frag mich jetzt nur, was passiert denn wenn jemand sich bei ihm impfen lassen will? Der kommt ja gar nicht in die Praxis rein weil er nicht geimpft ist. Oder wie ist das?…"