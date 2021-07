„Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. WDR, die Aktuelle Stunde, berichtet. Zitat: ‚Die Impfbereitschaft in Deutschland ist immer noch hoch – mehr als die Hälfte aller Bundesbürger ist mindestens einmal gegen Corona geimpft. In anderen Ländern lässt sie offenbar nach – sie bieten kreative Belohnungen an.‘ So, so, in anderen Ländern lässt also die Impfbereitschaft nach. Was der WDR jetzt vergessen hat zu erwähnen, ist, dass bei ihnen im Haus selbst die Impfbereitschaft nicht gerade groß geschrieben wird. Aber vielleicht veröffentlichen sie ja gerade deswegen den Artikel auf Twitter. Wahrscheinlich wollen sie auch eine Belohnung haben, dass sie sich impfen lassen, so wie das in anderen Ländern gemacht wird…“ (Weiter im Video von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)