Weil der WDR partout nicht über Georg Thiel (sitzt seit über vier Monaten in Haft, weil er weder Radio noch Fernseher hat und sich daher weigert, Rundfunkbeitrag zu bezahlen) sprechen will, gibt es immer mehr unerwünschten Zuschauerkontakt beim Staatsfunk. An diesem Sonntag traf es wie am 31. Mai schon Jörg Schönenborn, Spitzenverdiener und Erfinder des Framing-Begriffs „Demokratieabgabe“. Danke Tobi FAKE!