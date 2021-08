Die AfD Würzburg unter dem Vorsitzenden Silvio Kante lud am 21. August zu einer Wahlkampfveranstaltung auf dem unteren Marktplatz den bayerischen Spitzenkandidaten und Haushaltsexperten Peter Boehringer und den Geopolitik-Analysten Dr. Rainer Rothfuß ein. Zahlreich erschienen sind erwartungsgemäß auch die „Omas gegen Rechts“, die Antifa und weitere „bunte“ Schreier, die meinten, Demokratie und Meinungsfreiheit mit aller Aggressivität unterdrücken zu müssen. Nach den beiden Vorträgen wurde den Zuhörern, die Antifa mit eingeschlossen, die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Der Antifa blieben freilich ihre Fragen im wund gebrüllten Halse stecken.

Rothfuß, der auf der bayerischen Landesliste auf Platz 13 für den Wahlkreis Oberallgäu, Kempten, Lindau kandidiert, kritisierte in seiner Rede (Video oben) die Bundesregierung dafür, dass die Bevölkerung mittels einer wissenschaftlich nicht haltbaren Corona-Politik in Geiselhaft genommen werde. Demonstrationsrechte, die für den Christopher Street Day unhinterfragt gewährt werden, gelten für politische Versammlungen für die Grundrechte wie selbstverständlich nicht mehr.

Pharmakonzerne wie Pfizer füllen sich die Taschen mit Milliarden, während die Regierung die Menschen zur Teilnahme am mRNA-Gentechnik-Experiment nötigt. Um Geimpfte nicht als „gentechnisch veränderte Organismen“ deklarieren zu müssen, hatte die GroKo-Mehrheit im Bundestag erst am 19. Juni 2020 das Gentechnikgesetz vom 20. Juni 1990 geändert und den Menschen mit einem simplen Trick als angeblich nicht gentechnisch veränderbar aus der Definition gestrichen.

Nach einer Kritik der krachend gescheiterten Afghanistan-Politik, die nun China das geopolitische Feld im „Islamischen Emirat Afghanistan“ überlässt, führte Rothfuß in der Fragerunde aus, wie der Westen häufig die Fluchtursachen erst selbst völkerrechtswidrig geschaffen hat, die anschließend zu großen Flüchtlings- und Migrationswellen zulasten Europas und vor allem Deutschlands geführt haben: „Massenmigration als Waffe“.

Der Spitzenkandidat der bayerischen AfD zur Bundestagswahl, Peter Boehringer, arbeitete in seiner intensiven Rede viele der Lebenslügen aller Altparteien im Bundestag heraus und illustrierte deren langjähriges Versagen auch anhand vieler aktueller Ereignisse. So sei die derzeitige Eskalation in Afghanistan ein Desaster mit 20-jähriger Ansage gewesen. Ein Krieg, der bereits auf mehreren Lügen zu einer afghanischen Beteiligung an 9/11 aufgebaut gewesen sei, der dann unter Bemühung nachgeschobener illusorischer Ziele („Export westlicher Werte, westlicher Demokratie und Frauenrechte nach Afghanistan“) 20 Jahre lang geführt wurde; und der nun des-illusionierend zusammenbrechen musste, weil der Christopher Street Day nun mal nicht am Hindukusch verteidigt werden konnte und weil islamische Länder in ihren Ländern keine „westlichen Werte“ haben wollen.

Die afghanische Melange aus archaischer und fast vollständig schariagläubiger Gesellschaft sei nicht mit westlichen Vorstellungen kompatibel und darum sei es auch so schwierig, diese Kultur in Deutschland zu integrieren, weswegen eigentlich überhaupt keine „Flüchtlinge“ aus Afghanistan nach Deutschland verbracht werden sollten. Die beste Friedensmaßnahme sei das gegenseitige kulturelle In-Frieden-Lassen dieser archaischen Welt und der europäischen, wobei Handelsbeziehungen natürlich jederzeit wichtig und möglich seien. Leider sei genau Gegenteiliges geplant: Eine erneute Eskalierung der Multikulti-Lebenslüge durch Merkel und Maas unter tätiger Mithilfe der Amerikaner (Airbase Ramstein als Flüchtlingstor nach Deutschland) und auch der Taliban sei bereits zu Lasten der Deutschen im Gange. Derzeit werde von Maas Geld versprochen für die massenhafte Ausreise von Afghanen nach Deutschland; 100 Millionen Euro wurden bereits versprochen. In Ramstein seien in den letzten Tagen bereits über 15.000 Menschen bzw. zumeist Männer angekommen, die ganz sicher nicht alle als „Ortskräfte“ der Amerikaner in die USA weiterreisten.

Weiterhin führte Boehringer die umfassenden offiziellen Lügen zur Begründung der vielfach völlig irrationalen Corona-Maßnahmen aus. Er forderte mehr „Rechtsrationalität“ – mithin Recht und Rationalität – beides werde unter der aktuellen SchwarzRotGrünGelben Einheitsregierung, die über die berüchtigte Ministerpräsidentenkonferenz derzeit umfassend die Grundrechte der Menschen aussetze, inzwischen fast offen ignoriert.

Boehringers Rede fand unter Bedingungen einer völligen Diskursverweigerung und -verhinderung durch sehr laut grölende und erratisch schreiende Linksextremisten statt, weswegen er diese antidemokratische, geradezu faschistische Störhaltung in seiner Rede aufgriff und mit den Forderungen der Alt-Linken vor 40-50 Jahren kontrastierte, die damals just jene Rede- und Demofreiheit für sich einforderten, die sie heute nach durchlaufenem Marsch durch alle Institutionen den Bürgerlichen nicht mehr zugestehen wollen.