„Hallo Deutschland!

Sag mal, was ist eigentlich los mit Dir? Irgendwie erkennen wir dich nicht wieder. Früher warst Du irgendwie anders, besser, normaler.

Heute aber wirkst du ängstlich und verunsichert. Statt zum Mars zu fliegen, steigst Du lieber aufs Lastenfahrrad.

Das kannst Du doch besser, Deutschland. Packen wir also gemeinsam an. In unserem Dorf, in unserer Stadt. Für dich Deutschland.“

(Sprecher: Ex-Radiomoderator Leif-Erik Holm)