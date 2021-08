Von WOLFGANG HÜBNER | Politik und Medien in Deutschland ergehen sich in Lobeshymnen auf die Piloten und Spezialkräfte, die aus Afghanistan inzwischen schon über 3000 Menschen, in der Mehrzahl Afghanen, außer Landes geschafft haben. Jetzt hat die grüne Kanzlerkandidatin gefordert, mindestens 50.000 müssten nach Deutschland gebracht und hier aufgenommen werden (PI-NEWS berichtete).

Das wird allerdings nicht einfach werden, denn die neuen Machthaber in Afghanistan bestehen darauf, den Kabuler Flughafen nach dem 31. August selbst unter Kontrolle zu nehmen, eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

Bis dahin sind es noch einige Tage, in denen weitere 3000 und mehr Flüchtlinge die Dienste der Bundesluftwaffe in Anspruch nehmen dürften. Aber die Völkerrechtlerin dürfte zusammen mit der Asylindustrie und sprudelnden Steuergeldern schon einen Weg finden, die 50.000er-Marke zu erreichen und zu übertreffen.

Sind diejenigen, die nun als Piloten im Cockpit oder bewaffnet als Mitglieder von Spezialeinheiten faktisch als staatlich beauftragte Fluchthelfer tätig sind, deshalb multimedial gefeierte „Helden“? Gewisse Zweifel daran sind angebracht. Denn auch diese sicher nicht ungefährliche Aufgabe gehört zu den Diensten, zu denen sie sich verpflichtet haben und für die sie bezahlt werden.

Keinen Zweifel aber kann es geben, dass die Frauen und Männer Helden waren, die sich nach der großen Flut spontan, freiwillig und selbstlos an die Orte der Zerstörung und des Leids begeben haben, um zu retten oder zu lindern, was immer möglich war. Als der Staat versagte, waren sie zur Stelle – ohne Auftrag, ohne Befehl, ohne Soldzulage. Wenn es auch in Deutschland noch Helden gibt, dann ist das ihnen zu verdanken.

