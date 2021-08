„Hallo liebe Zuschauer, schön dass ihr wieder da seid. Also zur Zeit werden die Nachrichten hauptsächlich von zwei Themen genährt: das eine ist Afghanistan und das andere ist die Impfung. Ich weiß ja, wir haben mit Afghanistan nicht viel am Hut und eigentlich könnte es uns ja auch egal sein, trotzdem will ich das Thema heute mal behandeln. Nachdem wir in Afghanistan 20 Jahre versucht haben, die Leute auszubilden in Sachen Demokratie, kann man jetzt deutlich erkennen, wie erfolgreich das ganze Projekt war…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren.)