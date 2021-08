„Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Kurznachrichten 19/08. In Hessen darf man jetzt wieder tanzen gehen, die Clubs werden wieder geöffnet. Doch komisch, die Clubbetreiber können sich gar nicht drüber freuen, denn tanzen dürfen nur die Geimpfen, die Genesenen und die, die einen negativen PCR-Test vorzeigen können. Der negative Schnelltest reicht nicht aus. Die Maskenpflicht gilt weiter. Das heißt für jeden – ob geimpft, genesen oder getestet. Zudem müssen für jeden Clubbesucher mindestens fünf Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen, also so richtig lustig wird das dann nicht im Club, sage ich euch. Wer will schon tanzen mit einer Maske auf dem Kopf und auf Tuchfühlung kannst du ja auch nicht gehen wegen dem Mindestabstand…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren.)