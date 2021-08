„Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Kurznachrichten 16/08. Jetzt ist die STIKO doch eingeknickt und empfiehlt die Covid 19-Impfung für 12 bis 17-Jährige. Die Empfehlung ziele in erster Linie auf den direkten Schutz der geimpften Kinder und Jugendlichen vor Covid 19 und die damit assoziierten psychosozialen Folgeerscheinungen ab. Aha, das ist also eine Impfung gegen die psychosozialen Folgeerscheinungen. Also geht’s der STIKO bei ihrer Empfehlung nicht nur um den Schutz vor Covid 19, sondern hauptsächlich um unsere Kinder vor den Folgeerscheinungen der Regierungsmaßnahmen zu schützen. Bin mir ja nicht sicher, ob das der Sinn und Zweck der STIKO ist…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren.)