Nachdem US-Präsident Joe Biden den Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, am Wochenende zum Rücktritt aufgefordert hatte, hat der Politiker der Demokratischen Partei am Dienstag die Konsequenzen gezogen. „Das Beste, das ich jetzt tun kann ist, beiseite zu treten, damit die Regierung wieder handlungsfähig wird, und das tue ich auch“, sagte Cuomo.

Cuomos Bruder, CNN-Moderator Chris Cuomo, stand ebenfalls in der Kritik, da er seinen Bruder in dem Skandal beraten hatte und dadurch mitgeholfen habe, „eine toxische Arbeitsatmosphäre aufrecht zu erhalten.“ Laut eines Berichts der New Yorker Generalstaatsanwältin Letetita James hatte Chris Cuomo mithilfe seiner Funktion bei CNN seinen Bruder über negative Medienberichte informiert und geholfen, den richtigen „Spin“ zu geben.

Chris Cuomo habe dem Gouverneur „regelmäßig mit vertraulichen und oft geheimen Informationen zu behördlichen Maßnahmen versorgt, und geholfen, Entscheidungen zu treffen, die Regierungsaufgaben und -mitarbeiter tangierten – ohne einen offiziellen staatlichen Auftrag oder Befugnis“, so der Bericht.

Mit dem Rücktritt stellt sich die Frage, wie CNN es zulassen konnte, dass ein offensichtlich befangener und persönlich involvierter Moderator wie Chris Cuomo Interviews mit seinem Bruder führte, für den er gleichzeitig als Spin Doctor in einer schlüpfrigen Sexaffäre fungierte – und wieviel Cuomos Kollegen wie Brian Stelter und Don Lemon darüber wussten. Chris Cuomo hat inzwischen einen „lange geplanten Urlaub“ angetreten.

Inzwischen befürworteten 70 Prozent der New Yorker Einwohner Cuomos Rücktritt, nachdem sein Assistentin Brittany Commisso sich identifiziert hatte und Cuomos sexuelle Avancen in einem CBS-Interview beschrieben hatte. Danach hatte Cuomo Commisso in privaten Situationen auf den Mund geküsst, unter die Bluse und ans Gesäß gefasst. „Er dachte wohl, das sei normal für mich und die anderen Frauen“, so Commisso. „Es war nicht normal, es war nicht willkommen, und es war sicher nicht einvernehmlich.“

Während New York die höchsten Corona-Todeszahlen der USA hatte, weil Cuomo ältere Corona-Patienten wieder in Altersheime steckte, und beide Tatsachen zu vertuschen versuchte, wurde Cuomo von den linken Medien wie ein Held und Gegenpart zu Donald Trump gefeiert, wie dieser Zusammenschnitt von Glenn Greenwald zeigt:

How did the liberal sector of the corporate media talk about Andrew Cuomo over the last year — even while everyone knew exactly what he is and always was? Let's roll the tape, starring @brianstelter, @chrislhayes, @NicolleDWallace, @maddow, @JoyAnnReid (via @newsbusters): pic.twitter.com/WWVBvsnm7J — Glenn Greenwald (@ggreenwald) August 10, 2021

(Quelle: Freie Welt)