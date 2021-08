Nächste Asylflut: „Hilfskräfte retten“

Von WOLFGANG HÜBNER | Die mächtigste grüne Politikerin, also Angela Merkel, hat schon die Parole ausgegeben: 10.000 afghanische „Hilfskräfte“ der deutschen Truppen und Organisationen sollen per Lufttaxi aus ihrer Heimat nach Deutschland transportiert und hier aufgenommen werden. Wie das in dem in Kabul herrschenden Chaos bewerkstelligt werden soll und wer da alles in den Flugzeugen, so sie denn überhaupt starten können, sitzen wird – das kümmert weder Merkel noch ihre geradezu beispiellos unfähigen Minister Maas und Kramp-Karrenbauer sonderlich. Selbstverständlich werden jedoch die neuen Herren in Afghanistan gut verstanden haben, dass die deutsche Regierung mal wieder jeden Preis dafür zahlen wird, diesen „Hilfskräften“ eine neue Existenz im Reich von Maske und Abstand zu verschaffen.

Nachdem die Chefin die Parole ausgegeben hat, haben sich ihre treu ergebenen Schildknappen in den Medien, speziell bei ARD und ZDF, sofort daran gemacht, den Propagandafeldzug für die neue Asylflut in Szene zu setzen. Heftig wird dort die Not der freiheitsliebenden Menschen in dem fernen Land gezeigt, die nun den martialisch ausschauenden Taliban ausgeliefert sind. Natürlich wird das Ende von Mädchenbildung und Frauenemanzipation beklagt, derweil am Flughafen offenbar nur männliche Afghanen in die Flugzeuge gen Westen klettern wollen. Sogar Alexander Gauland von der bösen AfD darf in der „20 Uhr Tagesschau“ vom 16. August (hier im Video bei 5:44 Minute, hoffentlich aus dem Zusammenhang gerissen) auf die deutsche Verpflichtung für die „Hilfskräfte“ hinweisen. So nebenbei wird allerdings darüber informiert, dass schon eine nicht unbeträchtliche Zahl davon in Deutschland ist.

Aber die Bundeskanzlerin will sich damit so wenig zufrieden geben wie die Völkerrechtlerin oder die erwartungsvolle Asylindustrie von Caritas bis Arbeiterwohlfahrt. Die grünrotschwarzen Schlepper, Nepper, Bauernfänger haben längst Lunte gerochen: Schlepper, weil unter einem humanitären Vorwand die Umvolkung weiter vorangetrieben werden kann; Nepper, weil die Steuerzahler für die Aufnahme und Folgekosten von vielen Tausend mittellosen Flüchtlingen bluten müssen; Bauernfänger, weil das zahlende Volk mit gezielten Bildern von verzweifelten Afghanen für die neue Asylflut eingestimmt wird. Und wenn die Kampagne propagandistisch erst mal so richtig läuft, werden nur noch ein paar lästige Selbst- und Querdenker daran erinnern, wer eigentlich „Deutschlands Vietnam“ (FAZ) politisch verantwortet hat.

Bei aller Sympathie und berechtigtem Mitgefühl mit vielen Menschen in Afghanistan, deren Zukunft nun so ungewiss wie düster ist: Es muss an dieser Stelle daran erinnert werden, dass die „Hilfskräfte“ objektiv Kollaborateure von Besatzungsmächten waren und als solche von den neuen wie alten Machthabern auch als solche betrachtet werden. Nicht anders als damals in Vietnam, nicht anders auch als die Franzosen, Holländer, Dänen oder Norweger, die sich im Zweiten Weltkrieg mit den deutschen Besatzern in irgendeiner Weise eingelassen hatten.

Welche grausamen Folgen das für diese Menschen auch in europäisch-zivilisierten christlichen Ländern haben konnte, ist nicht unbekannt. Um ähnlichen Schrecken für die afghanischen „Hilfskräfte“ zu verhindern, sollten Merkel und Co. nicht über die Taliban jammern, sondern realpolitisch so schnell wie möglich zu ihnen Kontakt aufnehmen: Heiko und Annegret haben sich doch stets so gerne in Afghanistan gezeigt – warum nicht mal mit siegreichen Kämpfern?

