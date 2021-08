Von PETER BARTELS | Offenbar hat BILD-Chef Julian Reichelt sich die Backpfeife von Wolfgang Hübner auf PI-NEWS zu Herzen genommen. Jedenfalls schreibt er jetzt einen Kommentar, der es eigentlich in sich hat. Eigentlich … Der BILD-Chef: „Plötzlich ist verboten, was nicht gönnerhaft erlaubt ist…“

Hübner hatte geschrieben: “Willkür … wenn Schwulen-Paraden, neuerdings unverzichtbare Rituale des „europäischen Wertesystems“ ohne Maskenzwang und gerne auch mit sexuellen Peinlichkeiten trotz angeblicher „Delta“-Bedrohung bereit willigst toleriert, aber Demonstrationen von Kritikern der Corona-Politik mit verquarsten Begründungen verboten …?“ Selbst Julian Reichelt „beschleicht“ da plötzlich ein „Gefühl“: „Rechte hat, wer den Wünschen unserer Regierung folgt…Recht scheint immer häufiger, was den Regierenden gefällt …“ Dann kommt auch der Julian auf den Punkt, den Hübner für PI-NEWS schon vor Tagen sarkastisch markierte, wird Julian für Merkel und ihre Querköpfe zum gefährlichstem „Querulanten“:

„Zwei Wochenenden in unserer Hauptstadt, in der unser Parlament steht, sich aber zu den wichtigsten Fragen unserer Freiheit weg duckt: Vor einer Woche der Christopher Street Day (CSD), gestern die verbotene Demo der „Querdenker“.“

Sogar der Reporter erwacht wieder in ihm: „Vor einer Woche sah ich Zehntausende Menschen auf den Straßen, dicht an dicht, ohne Maske, tanzend, singend, feiernd, Arm in Arm. Ein schöner und – nach allem, was man inzwischen weiß – pandemisch vollkommen ungefährlicher Anblick …

Am Sonntag sah ich Polizei in der ganzen Stadt. An Autobahnabfahrten und Zufahrtsstraßen. Die deutsche Hauptstadt abgeriegelt. Blaulicht, Hubschrauber, Martinshorn …“

Es war schlicht gelogen

Dann eiert der BILD-Chef auf den Punkt: „Das kann man rechtsstaatlich nennen, aber ich sage: In Berlin ist inzwischen zu vieles politisch. Die Justiz, die Straftäter aus politischen Gründen nicht mehr verfolgt, weil sie als „bunt“ gelten – Hausbesetzer zum Beispiel … Oder auch die Polizei, die vor einer Woche über den CSD (Schwulen-Parade) ernsthaft behauptete: „Das Hygienekonzept wurde grundsätzlich eingehalten (…), auch wenn es einige anders sehen wollen …“. Nein, es wollten nicht „einige anders sehen“. Es war schlicht gelogen, öffentlich und schamlos gelogen und im Widerspruch zu allem, was jeder Mensch auf der Straße sehen konnte …“

Schließlich entdeckt auch Reichelt die Keule des Gesunden Menschenverstands: „Wenn der Rechtsstaat lügen muss, um sich noch zu rechtfertigen, dann wackelt er. Wenn der Rechtsstaat zu glauben beginnt, er könne gönnerhaft mit Grundrechten umspringen, sie gewähren oder entziehen, wie es gerade zur Politik der Regierung passt, öffnet er allen die Tore, die ihn abschaffen wollen …“

Dann stellt sich Julian „die“ Frage: „Kann Maskenpflicht unter freiem Himmel, an die sich so gut wie niemand mehr hält, wirklich schwerer wiegen als das Grundrecht der Versammlungsfreiheit? In Thüringen wurden Hunderte Menschen mit einer Bratwurst zum Impfen gelockt.(Stattdessen) … droht unsere Regierung mit dauerhaftem Entzug der Freiheitsrechte …“

Julian gibt sogar den politphilosophischen Westentaschen-Weisen: Wer Freiheitsrechte entzieht … Wer Protest dagegen unterdrückt, indem er Polizei und Justiz einsetzt, greift die freiheitliche Gesellschaft an … Mit identischen Methoden könnte eine Regierung auch den CSD (Schwulen-Parade) verbieten. Die Möglichkeit dazu schaffen gerade all jene, die sich bei Angela Merkels Politik der Angst auf der richtigen Seite wähnen … Kein Fußballspiel … keine spontane Party im Freien hat bisher zu der Gefahr geführt, die man den Unerwünschten gern unterstellt … Unser Gesundheitssystem war nie überlastet und wird es wegen der Impfung noch viel weniger sein. Demos, egal von wem, gefährden nicht unsere Lungen …“

Die brutale Gewalt der Polizei …

Und dann … macht er doch wieder peinlichst, aber offenbar pflichtschuldigst seinen Kniefall vor der rotgrünen linken Macht: „Mir persönlich ist die „Querdenker“-Bewegung höchst zuwider. Die Gewalttäter unter ihnen, die Polizisten und andere Bürger angriffen, müssen mit aller gesetzlichen Härte verfolgt werden…“ Natürlich hat der Julian nicht die brutalen, durch nichts (!!) gerechtfertigte Gewalt der Polizisten gesehen, die friedliche „Querdenker“ von hinten reihenweise zu Boden rissen, traten …

Immerhin hat er sie „aber … am Sonntag durch Berlin ziehen sehen (und offenbar mittels BILD-Blitz-Diagnose ermittelt, dass ) … ganz offenkundig von ihnen nicht mehr und nicht weniger gesundheitliche Bedrohung aus geht als von einem sonnigen, überfüllten Samstag auf dem Ku‘damm oder auf der Kö …“ Schließlich bläst der Julian staatsmännisch schwurbelnd die Bäckchen auf:

„Der Staat darf nicht verbieten dürfen, weil er anderer Meinung ist. Und niemals sollte dieser Staat so leichtfertig behaupten, die Meinung der anderen bringe den Tod. Diese furchterregende Behauptung wird immer mehr zur geistigen Pandemie in unserem Land.“

Unsereiner wiederholt, was er wiederholt sagte: Deutschland wäre viel Leid erspart worden, hätte BILD schon vor Jahr und Tag den Kopf aus der Milch der verlogenen Denkungsart gezogen, statt zu schlucken, zu schwafeln, zu schummeln. AfD hin, Querdenker her – irgendwann ist halt doch immer aller Tage Abend!!

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.