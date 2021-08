Von PETER BARTELS | Eigentlich müsste unsereiner seit einiger Zeit fast täglich ein Lamm schlachten, um die Heimkehr des verlorenen „Sohnes“ zu feiern. Eigentlich. Denn leider weiß nicht mal der Vater, den Jesus in der Bibel schildert, wie lange der Gesunde Menschenverstand bei BILD anhält …

Also schlachtet unsereiner wenigstens heute mal wieder ein „fehlerloses Lamm“ für einen Kommentar, den der BILD-Redakteur Peter Tiede schrieb, was unsereinen fast sprachlos macht, der „Anlass“ Tiede immerhin „fassungslos“. Unter der Überschrift „16 Orchester, Gender-Gaga, Schlagseite nach Links“ fällt er über ARD und ZDF her wie einst die Hunnen über Europa.

Grund: Prof. Stefan Harbarth, gestern noch hohes CDU-Chamäleon im Reichstag, heute oberster Verfassungsrichter. Dieser Schranze von Muttis Gnaden hat die GEZ-Gebührenerhöhung der beiden teuersten TV-Anstalten der Welt kniefällig durchgewunken. Von 17,50 auf 18,36 Euro, 86 Cent mehr. 200 Euro im Jahr … Auch für die Nicht-Seher im TV-Gulag!!

Über 8 Milliarden für die Star-Gehälter bei „Deutschlandradio“, ARD und ZDF, wie für Sudel-Ede Kleber. Allein die Traum-Renten für „alle“ grabschen sich von den 8 Milliarden über 51 Prozent in die Pensionskasse. Dagegen ist Gott in Frankreich eine bettelarme Socke … Und so legt Peter Tiede in BILD los:

Ich bin – wirklich – fassungslos: Sie produzieren Krimis und Kitsch am Fließband, ballern Hunderte Millionen für Sport-Rechte und Volksmusik-Orgien raus, schieben echte Information („Weltspiegel“) in die Wochennacht ab. Aber sie haben vor der Todes-Flut nicht gewarnt, die Massenübergriffe Neujahr 2016 in Köln erst vertuscht und dann verharmlost: die Öffentlich-Rechtlichen – ARD, ZDF und Deutschlandradio. UND trotzdem hat das Bundesverfassungsgericht sie … zum Maß aller Dinge, ja zu alleinigen Wahrheits-Garanten erklärt?!

Eine Ouvertüre, die unsereiner seit den unseligen Zeiten von Totengräber Kai Diekmann in BILD nicht mehr erleben durfte. Und es geht gleich crescendo weiter:

Liebe Richter, was guckt und hört ihr? Die Öffentlich-Rechtlichen können es nicht sein. Denn die unterwandern ihren gesetzlichen Sendeauftrag („…umfassend und ausgewogen Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung anbieten“) systematisch.

Paukenschlag: „Knapp 90 Prozent der ARD-Volontäre (Journalisten-Azubis) würden Rot-Grün-Rot wählen (Umfrage) – die meisten ARD-Anstalten senden genau mit dieser Schlagseite.“ Paukenschlag: „Es wird elitär-arrogant „gegendert“ obwohl 71?% der Deutschen dagegen sind! Ich schalte das kaum noch ein – und im Auto angeekelt aus!“ Paukenschlag: „Propaganda wird als Satire getarnt – von „Anstalt“, „heute-show“ bis „Böhmermann“ – die gackernde ZDF-Abteilung für ausnahmslos links-grüne Agitation.

Dann scheppern die Becken …

ARD und ZDF, ihr habt jedes Maß und das Gefühl für die Verhältnisse im Land verloren: Knapp 100 TV- und Radio-Sender – für wen? Wer außer euch braucht die alle?!…Dazu macht ihr der Presse Konkurrenz mit Euren gebührenfinanzierten Internetseiten, in Apps und sozialen Medien! … Über einen so genannten „Rechercheverbund“ für gemeinsame Storys subventionieren NDR und WDR auch noch die SÜDDEUTSCHE.“

Finale Furioso:

„Und wo spielt die Musik? Klar: Bei der ARD! Die hält sich 16 (!) Orchester und Bigbands – so viel wie Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Japan, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen und Schweden zusammen! … Und das alles und noch viel mehr ist jetzt: HEILIG, HEILIG, HEILIG? Ich habe Puls bis an die Schädelplatte?…

Was bleibt ist der Griff in die Schatulle der Geschichte, als Deutschland noch Deutschland war: Das Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern für Peter Tiede, das Eiserne Kreuz für den Goldenen Redigier-Griffel, der ihn schreiben ließ. Also machen wir’s für BILD etwas weniger martialisch: Pulitzer!! Mindestens …

Die eitle Merkel-Schranze Diekmann hat BILD einst über Jahre für ein paar Silberzungen an die linke Lächerlichkeit verraten und verhökert. Die neue Generation der Redakteure versucht jetzt offenbar sich mit aller Macht aus dieser Diekmann-Gruft zu graben. Möge Chesterton bei ihnen sein, vor allem bleiben. Der Seufzer wie immer zum Schluss: Warum erst jetzt? All den Frauen, den Kindern, Deutschland wäre viel Leid erspart geblieben… Für alle Schlaumeier vom ewigen Gestern ein allerletztes: 6 Millionen AfD-Wähler können nicht irren. Nicht alle jedenfalls …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.