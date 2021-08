„Tobias“ hat zum mittlerweile dritten Mail im „Presseclub nachgefragt“ angerufen. Diesmal nennt er sich Armin Power und erinnert einmal mehr an das Schicksal von Georg Thiel, der heute seit 171 Tagen vom WDR in Haft gehalten wird, weil er keinen Staatsfunk nutzt und deshalb auch nicht dafür bezahlen will. Zuvor rief „Tobias“ bereits zweimal im Presseclub an (hier und hier), bei „Domian“, in der WDR-Sendung „Hier und heute“, in einer WDR 5-Hörfunksendung, im Tagesgespräch auf WDR 5 und in einer Kindersendung auf WDR 5.