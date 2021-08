Von PETER BARTELS | Kann ein Konzern tiefer sinken? Da labern und lügen die größten Luftleimer der Menschheitsgeschichte den VW-Konzern via Diesel-Auspuffgase in ein Milliarden-Grab. Und die kniefällige Antwort? Sie kriechen ihren rotgrünen Totengräbern dankbar in den Arsch, opfern sogar die Currywurst auf dem Altar des Stockholm-Syndroms: “Wir haben verstanden …”

Unsereiner auch. Und Gottseidank ist BILD (fast) wieder DEUTSCHLAND. So durfte RALF SCHULER, der Leiter des Parlamentsbüros in Berlin, eine Bazooka der besonderen Art abfeuern, Krupp-Kaliber “Dicke Berta”: “Weil zu viel Fleisch ungesund und schädlich fürs Klima sei, haben die VW-Bosse jetzt „Curry mit Pommes Rotweiß“ von der Karte genommen. Geht’s noch?“ Dann kommt der BILD-Mann dialektisch, aber glänzend auf den Punkt: “Die gleichen Leute, die die halbe Welt mit ihren illegalen Abschaltanlagen hintergangen und mit Millionen Tonnen zusätzlichem Dieselruß überzogen haben, wollen uns jetzt im Namen der Umwelt die Curry abschalten?”

Natürlich weiß der gelernte DDR-Bürger Ralf Schuler, der nach dem Abi Glühlampen produzieren musste, weil seine “Gesinnung” Merkels Genossen um Honecker nicht passte, genau, dass “… es nicht nur um die Wurst im Pappteller, sondern ums Prinzip (geht).“ Der Herr Redakteur weiß zum Glück auch: „Leben ist nicht Labor, Leben ist prall mit allen Sinnen, und manchmal eben auch mit allen Sünden”. Schuler weiter: “Mancher von uns braucht von Zeit zu Zeit einen Burger, ’ne Curry, acht Tafeln Vollmilch oder Döner satt (mit Soße, doppelt Fleisch und Zwiebeln!).“

Dann spricht der junge Mann unsereinem, den PI-NEWS-Lesern und den Millionen anderen wahrscheinlich aus der Seele, wenn er schreibt: “Wer sein Leben durchswiffern will, soll das tun, aber alle anderen in Ruhe lassen. Curry ist viel mehr als ein Essen. Curry ist Kindheit und Rettung in der Not. Curry ist der Stoff für den Food-Junkie, und natürlich ist Curry auch Ballauf und Freddy am Schluss des Kölner Tatorts mit Weltschmerz und Rheinblick.”

Die Knilche in der VW-Etage

Und bringt es mit “Pfarrer Braun” (Chesterton) auf des Pudels Kern: “Weil irgendwelche Quinoa-Knilche in der VW-Chefetage die feinen, weißen Kragen jetzt gegen hippe Kapuzenpullis und Sneaker getauscht haben, wollen sie den Leuten im Blaumann die Wurst vom Teller nehmen …Als Nächstes kommen Zucker, Bier, Speck und Bolognese?…”

Das meiste “Nächste” ist längst da, wenn unsereiner (inzwischen nur noch mit Stummtaste!!) die TV-Werbung sieht: Mercedes wird nur noch von einem hübschen Schwarzen gefahren … Gillette rasiert das Beste fast nur noch am schwarzen Mann … Hyaluron hält seit einiger Zeit hauptsächlich braune Schönheiten feucht … Sogar die deutschen Werbe-Baby’s sind braun, werden mit Pampers abgedichtet, dann von einem schwarzen Koloss liebevoll (was die Gage halt hergibt) in die Luft gestemmt … Die Auslaufsichere Binde für “die Tage” wird dann natürlich von einer weißen, aber blonden deutschen Plumpe getragen und geschätzt, klar bei der gewaltigen Merkel-Kiste, die der Schlüppi einwickeln soll …

Ralf Schuler fordert zurecht: “Hände weg von meiner Currywurst! Vegane Fake-Wurst und Dinkel-Mett reservieren wir gern für die Caffè-Latte-Fraktion vom Berliner Prenzlberg.“

Statt Volkswagen mehr Volk wagen…

Er stößt so laut ins Horn, dass es eigentlich nicht nur bis Wolfsburg schallen muss, sondern auch bis München, Frankfurt (O und M), Dresden, Hamburg, Kiel, Köln, Düsseldorf, Stuttgart oder Berlin: ”Statt Volkswagen einfach mehr Volk wagen!”

Sie werden diese herrliche Schuler-Fanfare wahrscheinlich sogar in Oer-Erkenschwick hören. Was die kriechenden VW-Bosse natürlich verpennt haben: Einige von Merkels Polit-Paladinen wollen neuerdings die letzten (Millionen!!) Impf-Verweigerer mit einer (kostenlosen) Bratwurst aus dem Urwald des gesunden Menschenverstands zur Spritze locken (früher reichte eine Brotkruste …). Rotgrünes Klima? Da ließ der Vater einen krachen, da ham die Kinder was zu Lachen …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.