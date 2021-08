Von NADINE HOFFMANN | Das Jahr 2021 scheint tatsächlich ein Schicksalsjahr zu werden. Werden wir seit gestern mit Bildern vom Flughafen Kabul überschwemmt, von dem aus sich (fast ausschließlich) Männer ins gelobte Germanistan machen wollen, so ist heute die Ständige Impfkommission vor dem Druck aus der Altpolitik eingeknickt und empfiehlt nun die Vakzinierung aller 12- bis 17-Jährigen mit einem nicht ausgereiften und wenig auf Langzeitfolgen überprüften Wundermittel gegen Corona.

Zuvor wurden wir seit Tagen durch den Bericht des Weltklimarates weichgeklopft, der – wie praktisch – Behörden- und Politikversagen wie in Rheinland-Pfalz geschehen, der sich im Wandel befindlichen Statistik des Wetters, allgemein als „Klima“ bekannt, unterjubelt. Allerhand los in Deutschland. Inklusive Wohlstandsvernichtung. Die Deindustrialisierung ist schließlich der Grünen liebstes Spielzeug.

Demnächst werden in Deutschland, dem El Dorado der Passlosen, also zehntausende, gar hunderttausende Afghanen aufschlagen und der inneren Sicherheit den Rest geben. Eltern von Kindern und Jugendlichen werden unter dem Druck, ihren Nachwuchs wieder zur Schule zu schicken, eine Impfung nicht mehr ausschließen. Und der Mittelstand säuft im Namen des Weltklimas ab. Was hingegen überhaupt nichts zum Umweltschutz beiträgt.

Der Ordnung halber: Die verantwortlichen Parteien respektive ihre Akteure haben sich nicht auf ihre Posten geputscht, die sind in den meisten Fällen über Listen oder direkt gewählt worden. Konnte ja keiner ahnen, wohin die Reise geht, wenn man Inkompetenz und Profitgier ans Ruder lässt… nicht wahr?

Der sich schneller drehenden Spirale der Deutschlandvernichtung wohnt jedoch ein „Zauber“ inne. Oder wie ein Musiker mal sagte: Lieber schnell verheizen als langsam verglühen. Dem einen oder anderen könnte es ja angesichts der Dramatik noch vor dem 26. September dämmern, dass Laschet, Scholz und die peinliche Frau auf dem Trampolin nicht die beste Idee sind, das Eigenheim, den schicken Verbrenner oder den jährlichen Urlaub abzusichern.

Der Untergang des Landes nimmt Fahrt auf. Was spätestens seit 2015 langsam vor sich hin vegetierte (weil der gute Deutsche das Formular zum Anmelden des Widerstands nicht findet), nimmt nun endgültig Gestalt an (für die, die erst jetzt aus dem Dämmerschlaf erwacht sind). Wieder andere sind ja seit Jahren resistent der Realität gegenüber. Jedenfalls, das „Schicksal“ erhöht die Taktzahl. Der Bürger, Wähler, Realist hat es in der Hand und auf dem Zettel.

(Nadine Hoffmann ist Sprecherin der AfD-Fraktion in Thüringen für Umwelt, Natur- und Tierschutz und Jugendpolitik)