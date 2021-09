Am Sonntag hatte Annalena Baerbock ihren letzten Auftritt im Triell und präsentierte sich dort deutlich angriffslustiger als in den beiden Aufeinandertreffen zuvor. Viele Wähler scheinen ihr noch die Rolle der ökologisch bewegten Frau und Mutter abzunehmen, doch schon im kommenden Jahr dürften sich viele Menschen angesichts der ökosozialistischen Verhältnisse, in die Deutschland mehr und mehr hineingezwungen wird, an den Kopf fassen. So könnte der Liter Super nach der Bundestagswahl auf einen Preis von 2,50 Euro steigen, wie verschiedene Zeitungen berichten.

An dieser Entwicklung waren alle etablierten Parteien von der Linken bis hin zur CSU beteiligt, die Grünen haben sich allerdings immer als ökosozialistische Avantgarde verstanden und sind damit in den letzten Jahren gut gefahren. Nun biegt auch der Wahlkampf der Grünen-Spitzenkandidatin auf die Zielgerade ein. In diesen Tagen versucht sie, auf der Straße noch fehlende Prozente gut zu machen. Doch die Auftritte der grünen Kanzlerkandidatin lösen bei den Bürgern vor Ort nicht immer Freude aus. So, wie am Freitagmittag in Chemnitz.

Die Themen der aktuellen COMPACT.Der Tag-Sendung vom 20. September:

– Proteststraße B96 – Ein Besuch bei den Corona-Aktivisten in Oberhavel

– Pfeifkonzert in Chemnitz – Bürger gegen Baerbock

– Propaganda – Interventionsdrohungen am Genfer See

– Das Letzte – Scholz: Sozi oder Rautenmann?