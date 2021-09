Pfeifen und Buhen. Solche Geräusche begleiten immer öfter Besuche von Politikern in Sachsen. Am Donnerstag erlebte es auch Angela Merkel bei ihrer Abschiedsvisite in Dresden. Compact Der Tag war dabei. Die Themen im Überblick: Ausgepfiffen – Warum Merkel bei diesen Dresdnern nicht erwünscht ist / Finanzaffäre – Wird Olaf Scholz Opfer seiner Vergangenheit / Extremisten – Die Machenschaften rund um Tolerantes Brandenburg / Impfungen – Jetzt will die Stiko auch Schwangere impfen.