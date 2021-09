Martin Sellner ist nicht irgendwer. Als charismatischer Kopf der freiheitlich-patriotischen Jugend Europas wird er von vielen angefeindet: Konzernen, Kulturmarxisten, etablierter Politik. Dabei wird er selten angehört. Mit ihm reden? Sowieso nicht. Man könnte ja „angesteckt“ werden vom Virus der Heimatliebe. Im Normalfall wird Sellner einfach boykottiert, bekämpft, diskriminiert (hier macht das Wort ausnahmsweise Sinn!).

Doch jetzt gibt es eine Ausnahme, die es in sich hat. Der Berliner Politikwissenschaftler Martin Wagener hat für sein neues Buch „Kulturkampf um das Volk“ Sellner nicht nur direkt als Originalquelle zitiert, sondern ausführlich mit ihm gesprochen. Das Gespräch – unzensiert! – ist abgedruckt im Buch enthalten. Kein Wunder, dass Antifa-Journalisten und Verfassungsschutz-Zuträger gleichermaßen wütend sind.

Denn Wagener ist ja nicht irgendein Politikwissenschaftler, sondern unterrichtet Studenten der Nachrichtendienste. Immerhin hat er die Professur für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale Politik und Sicherheitspolitik inne. Und zwar an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Das ist also eine „Hausnummer“.

Wann hat man so etwas zuletzt erlebt? Ein Geächteter wie Sellner im direkten Schlagabtausch mit einem der Elitenausbilder der Republik. Das hat es wohl noch nie gegeben. „Kulturkampf um das Volk“ sei aus diesem Grunde bereits jedem Patrioten ans Herz gelegt. Eine Investition in Mut und Courage von Verlag und Autor, eine Investition in die eigene Leselust. Denn dass Sellner gut zu lesen und gut zu verstehen ist, weiß wohl jeder.

Aber auch der Rest des Buches ist bemerkenswert. Man reibt sich die Augen: Kann ein Professor so etwas schreiben, im 16. Merkeljahr? Ja, er kann. Zumindest wagt er es. Wagener greift alle heiklen Themen an. Zum Beispiel: Die Unterscheidung in Staatsbürgerschaft deutsch und Volkszugehörigkeit deutsch. Das ist ja die entscheidende Problematik für AfD, Identitäre und Co.! Denn der Verfassungsschutz argumentiert, dass das Themenfeld Volk und Nation in Sachen Staatsbürgerschaft die Grenze zieht, ob man „rechtsextrem“ ist oder nicht. Wagener beweist so kundig wie grazil: Wenn man dem heutigen VS Glauben schenkt, wäre so mancher Bundeskanzler der Geschichte offiziell „rechtsextrem“!

Was ist also davon zu halten? Von VS-Erklärungen, Gerichtsurteilen und der Scheidung in Staatsbürger und Volksangehöriger? Warum hat diese theoretische Scheidung ganz praktische Folgen in multikulturellen Gesellschaften? Was kann man der linksliberalen Bekämpfung des Volkes entgegenstellen?

Wagener entwickelt die Theorie des Ursouveräns als Grundlage der deutschen Kulturnation. Sein Teilfazit: Der Ursouverän wird zurückgedrängt, aufgelöst, multikulturell ersetzt.

Wagener schafft es ohnehin, sämtliche „heiße Eisen“ der Gegenwart anzupacken. Er macht das nicht unter Pseudonym, sondern mit offenem Visier. Er macht das nicht verklausuliert, sondern geradeaus. Und er macht das nicht unter Distanzierung von anderen Kräften, sondern holt diese – in Person von Sellner – direkt in sein Buch.

So etwas wie Wageners Buch hat es, das darf man wohl sagen, noch nie gegeben in dieser zunehmend linksgepolten Bundesrepublik. Es ist ein Wachmacher, ein Mutmacher, ein Augenöffner. Man sollte das Buch lesen und weiterreichen. Hier kann man übrigens auch ganz „normale“ Mitbürger erreichen. Wagener ist eben eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Er kennt Sicherheitspolitik, Parteienstaat, Geheimdienste und die innenpolitische Lage aus dem Effeff. Und er schert aus aus dem Mainstream. Einstweilen ist er der erste. Und es braucht immer eine mutige Persönlichkeit, die den Anfang macht. Mögen ihm viele folgen!

Bestellinformation:

» Martin Wagener: „Kulturkampf um das Volk“ – hier bestellen