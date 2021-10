Es war eine der größten Demonstrationen in der Schweiz seit Jahrzehnten. Am Samstag gingen in Bern 50.000 Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße. Die Polizei in der Bundeshauptstadt hielt sich dieses Mal zurück, denn die Behörden hatten den Protest genehmigt – wenn auch unter Auflagen. Die Bilder des Protestes sehen Sie in Compact.Der Tag vom 25. Oktober. Das sind die Themen:

Kuhglocken gegen Covid-Pass – 50.000 Schweizer auf der Straße gegen 3G

USA gegen China – Droht jetzt der Atomkrieg um Taiwan?

Übersterblichkeit – Die unbequemen Fakten über die Corona-Toten

Syrien – Regierung verhandelt, Rebellen blocken ab

Das Letzte – Wie lange hält Kimmich dem Druck der Impflobby stand?