Die Asylkrise über Weißrussland und Polen spitzt sich weiter zu. Am Mittwoch will Innenminister Horst Seehofer konkrete – wie es hieß – Optionen des Handelns vorstellen – das kündigte jedenfalls ein Regierungssprecher an. Auch Außenminister Heiko Maas forderte am Montag Maßnahmen – die jedoch auf Kritiker eher wie ein Ablenkungsmanöver wirken. Die Einzelheiten erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 18. Oktober. Das sind einige der Themen:

Bunter Geburtstag – Sieben Jahre Pegida in Dresden

HC Strache – War Ibiza wirklich ein Anschlag?

Gil Ofarim – Wenn der Boomerang wieder zurück kommt

Heiko Maas – Wie der Außenminister von der Asylkrise ablenkt

Das Letzte – Dreht Drehofer mal wieder frei?