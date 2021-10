Der Fall der WDR-Redakteurin Nemi El-Hassan sorgte in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen (auch PI-NEWS berichtete hier, hier und hier). Die schon länger für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätige Ärztin hatte 2014 noch an juden- und israelfeindlichen Al Kuds-Demonstrationen teilgenommen. Zunächst gab sich die früher stets mit Kopftuch auftretende El-Hassan geläutert und tat die Demonstrationsteilnahme als Jugendsünde ab. Erst als sich herausstellte, dass sie noch vor wenigen Wochen bei Twitter juden- und israelfeindliche Posts mit Zustimmung versehen hatte, ruderte der WDR zurück und entschied, sie „vorerst“ nicht vor der Kamera einzusetzen. Das Beschäftigungsverhältnis wurde allerdings nicht beendet.

Im für den WDR zuständigen Gesetzgebungsorgan, dem nordrhein-westfälischen Landtag, legte die AfD-Fraktion jetzt einen Gesetzentwurf vor, der das Thema aufgriff: Zukünftig sollten Mitarbeiter der Rundfunkanstalt eine Erklärung zur Verfassungstreue abgeben und der Sender per Gesetz verpflichtet werden, gegen den radikalen Islam und Judenhass vorzugehen. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um Forderungen, die die AfD gegenüber den staatlichen Rundfunkanstalten schon länger erhebt.

Gerade der WDR fällt immer wieder wegen linker und linksradikaler Ausfälle auf. Ende 2019 etwa gab es den „Umweltsau“-Skandal, dem sich unmittelbar der Skandal um den Linksradikalen Danny Hollek anschloss, der pauschal alle Großmütter als „Nazisäue“ bezeichnete. Ebenfalls bekennend linksradikal ist Georg Restle, Chefredakteur von Monitor. Und die Berichterstattung im Vorfeld der Bundestagswahl zeigte abermals, dass der WDR inzwischen vielleicht vom „Rotfunk“ zum „Grünfunk“ geworden sein mag, aber die linke Schlagseite beibehält.

CDU, FDP, SPD und Grünen wollten zum Skandal um Nemi El-Hassan jedenfalls keine Debatte im NRW-Landtag. Der Gesetzentwurf der AfD-Fraktion wurde daher zunächst liegengelassen und nicht wie üblich als Parlamentsdrucksache veröffentlicht. Kurz vor Beginn der Plenarsitzung am Mittwoch teilte man der AfD dann mit, dass der Antrag unzulässig sei. Der Name von Nemi El-Hassan dürfe aufgrund ihrer Persönlichkeitsrechte nicht genannt werden. Die Absurdität dieser Begründung zeigt sich schon, wenn man den Namen der Betroffenen bei Google eingibt: Die Suchmaschine erzielt rund 300.000 Treffer. Aber nicht nur das: Vor und nach Bekanntwerden ihrer judenfeindlichen Neigungen war sie alles andere als öffentlichkeitsscheu. Vielmehr ließ sie sich als „Vorzeigemuslima“ bei diversen Formaten bei ARD und ZDF herumreichen.

Dass ein Landtagspräsidium (bestehend aus CDU, SPD, FDP und Grünen) einfach einen Gesetzentwurf unterschlägt, weil ihm die Begründung nicht gefällt, ist wohl auch in der deutschen Parlamentsgeschichte ein ziemlich einzigartiger Vorgang. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Medienpolitiker Sven Tritschler versuchte daher per Geschäftsordnungsantrag den Gesetzentwurf wieder auf die Tagesordnung zu setzen (Video oben), wurde aber von Parlamentspräsident Kuper (CDU) mehrfach unterbrochen. Wenig überraschend stimmten die Altparteien Tritschlers Antrag einhellig nieder.

Damit endet die Geschichte allerdings nicht: Tritschler erklärte bereits in der Plenarsitzung, dass die AfD-Fraktion gegen das undemokratische Vorgehen der Altparteien vor das Landesverfassungsgericht in Münster ziehen wolle. Gut möglich, dass sich CDU und Co. dort eine Klatsche abholen. Es wäre nicht das erste Mal seit Einzug der AfD in das Landesparlament: Anfang 2020 musste die Partei von der Landesregierung die Antwort auf eine parlamentarische Anfrage erzwingen. Damals bescheinigten die Verfassungsrichter Innenminister Herbert Reul (CDU) klaren Verfassungsbruch.