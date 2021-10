Von WOLFGANG HÜBNER | Eine der wichtigsten Nagelproben für die neue Koalition in Berlin wird ihre außen- und militärpolitische Positionierung sein. Bislang ist über diese außer dem leichtfertigen Geplapper des „Great Reset“-Gewächses Annalena Baerbock noch nichts Konkretes bekannt. Dass die drei Parteien durchaus unterschiedliche Auffassungen zu diesem Themenkomplex haben, ist jedoch offensichtlich.

Gleichwohl werden sie sich auf eine Linie einigen müssen, die maßgebend vom künftigen Bundeskanzler Scholz bestimmt sein wird. Der SPD-Kanzler wird bereits in seiner ersten Regierungserklärung die Karten auf den Tisch legen müssen. Denn die internationalen Konflikte haben sich in den vergangenen Monaten mehr zugespitzt als der deutschen Öffentlichkeit von den Medien bewusst gemacht worden ist.

Spektakuläre Höhepunkte dieser gefährlichen Entwicklung waren der faktische Anti-China-Pakt von USA, Australien und Großbritannien, verbunden mit einer Demütigung Frankreichs sowie der fast vollständige Abbruch der Beziehungen zwischen der NATO und Russland. Beide Ereignisse haben einen langen Vorlauf und sind politisch wie militärisch von kaum zu überschätzender Bedeutung.

Denn sie verschärfen die Konfrontation zwischen Staaten, die über die tödlichsten Waffen der Menschheitsgeschichte in überreichem Maße verfügen. Wenn in dieser Situation ausgerechnet die scheidende deutsche Verteidigungsministerin mit verbalen Drohgebärden gegen Russland Schaden anrichtet und die Ukraine einen immer härteren Ton gegenüber Moskau anschlägt, weil Kiew massive Waffenlieferungen vom NATO-Dominator USA und vom NATO-Mitglied Türkei erhält, dann muss Alarm geschlagen werden.

Es bedarf keinerlei Sympathie mit den innenpolitischen Verhältnissen in Russland und China, um aus Gründen realpolitischer Vernunft und in Sorge um die Sicherheit Deutschlands dafür zu plädieren, aus nationalem Interesse nicht noch mehr in den neuen Kalten Krieg zwischen dem „Westen“ und den beiden östlichen Großmächten hineingezogen zu werden. Deutschland kann dabei nichts gewinnen, aber im Extremfall alles, also sogar seine Existenz in einem atomaren Inferno, verlieren.

Die in Wahrheit sehr aggressive NATO-Strategie und Politik unter amerikanischer Führung kostet die Deutschen nicht nur viele Milliarden, die an vielen Stellen fehlen. Sie ist auch in keiner Weise geeignet, ein Deutschland zu verteidigen, dessen wahre Bedrohungen von innen wirken. Weder Russland noch China hegen plausible Absichten, sich ausgerechnet unseren Staat zur Beute zu machen – sie wollen sich ja nicht mit Gewalt schwächen.

Es ist nicht Naivität oder weltfremder Pazifismus, der zu diesem Schluss führt. Selbstverständlich muss Deutschland gegen jeden auswärtigen Angreifer verteidigt werden. Doch ein Staat, der seine Grenzen nicht schützen will, obwohl er das könnte; der die Wehrpflicht abgeschafft hat, obwohl er das nicht musste; der sich in internationale militärischen Abenteuer wie Afghanistan oder Mali verwickeln lässt, obwohl er dabei keinerlei eigene Interessen geltend machen kann – ein solcher Staat ist nur Spielball anderer Mächte.

Im Falle Deutschlands sind es die Interessen der NATO, die nichts anderes sind als die Interessen der brüchigen, aber wohl gerade deshalb zunehmend aggressiven Supermacht USA. Deren gefährliche Politik kann nicht im wohlverstandenen deutschen Interesse sein.

