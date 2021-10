Von WOLFGANG HÜBNER | Wenn die anhaltende Masseneinwanderung nach Deutschland in den Jahren seit 2015 nicht nur zahlenmäßig bedeutsam, sondern auch qualitativ ein Erfolg gewesen wäre, dann müsste jetzt weder der Mittelstandsverband noch die Arbeitsagentur oder sonst wer über einen immer größer werdenden Mangel an geeigneten Arbeitskräften klagen. Tun sie aber alle. Und fordern mehr Einwanderung, natürlich von beruflich qualifizierten Menschen, die aus Ländern stammen, in denen sie diese Qualifikationen erworben haben. Offenbar sucht Deutschland sein Heil in einem Arbeitskräftekannibalismus auf Kosten anderer Staaten.

Doch das wird aller Voraussicht ebenso eine Illusion bleiben wie das Hoffen auf das positive Gelingen der ungeordneten Einwanderung bildungs- und kulturferner junger Männer aus dem Orient und Asien. Wer über Arbeitskräftemangel in Deutschland klagt, sollte sich erst einmal ehrlich machen:

– Kinder, die millionenfach nicht geboren wurden, auch wegen des völligen Versagens in der Bevölkerungspolitik, stehen nicht als Arbeitskräfte zur Verfügung.

– Arbeitgeber, die von Billigkräften und prekären Arbeitsverhältnissen in großem Maße profitieren, handeln kurzsichtig und bekommen dafür die Rechnung.

– Deutschland ist für qualifizierte Arbeitskräfte wegen hoher Steuer- und Abgabenbelastung nicht attraktiv. Deshalb gibt es eine nicht unbedeutende Abwanderung einheimischer Fachkräfte ins Ausland.

– Das Abitur als faktischen Normalschulabschluss sowie der freie und kostenlose Zugang zu Universitäten für alle Abiturienten verursacht sowohl eine Überakademisierung wie auch massenhafte Studienabbrüche mit lebenslangen Frustrationen.

Das sind längst nicht alle Faktoren, die zu dem beklagten Mangel führen. Aber keinen einzigen dieser oben aufgeführten Gründe für das Fehlen von ausreichend beruflich qualifizierten Menschen prangern Mittelstandsverband oder Arbeitsagentur an. Und in der Berliner Politik ist keine Entwicklung erkennbar, die dem Mangel entgegensteuert. Unter der neuen Koalition ist im Gegenteil zu befürchten, dass sich die Situation noch weiter verschlechtert. Die renommierte britische Wirtschaftszeitung „The Economist“ hat aktuell in einer Studie Deutschland den ökonomischen Abstieg vorausgesagt.

Das sind keine düsteren Prophezeiungen aus einer neidvollen Konkurrenznation, sondern nüchterne Erkenntnisse von Leuten, die einen guten Ruf zu verlieren haben. Aber er wird im heutigen Deutschland erst einmal folgenlos verhallen. Denn aus den geburtenstarken, noch gut ausgebildeten Geburtsjahrgängen der sechziger Jahre sind noch viele beruflich aktiv. Das wird aber schon sehr bald nicht mehr der Fall sein. Und was dann? Woher sollen die technisch- und sprachlich geeigneten Fachkräfte kommen? Eines steht fest: Sie kommen derzeit weder aus Afghanistan noch über die weißrussisch-polnische Grenze nach Deutschland.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen neuen Telegram-Kanal erreichbar.