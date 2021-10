Von MANFRED W. BLACK | Der jüdische Sänger Gil Ofarim – Sohn des berühmten, 2018 verstorbenen israelischen Musikers Abi Ofarim – macht weiter Schlagzeilen. Mit Musik haben die freilich nichts zu tun. Ofarim hat schwere Vorwürfe gegen Leipziger Hotelangestellte erhoben. Es geht um vermeintlichen Antisemitismus.

Nun steht der Künstler aber selbst im Zwielicht. Ihm wird vorgeworfen, sich eine Geschichte aus den Fingern gesogen zu haben.

Frühere Zeitungsberichte müssen jetzt korrigiert werden. Ebenfalls ein Artikel von PI-NEWS. Auch zahlreiche Juden verfolgen die Nachrichten mit Besorgnis. Die Glaubwürdigkeit nicht nur Ofarims steht auf dem Spiel.

Ofarim dreht ein Instagram-Video

Begonnen hatte alles am 4. Oktober im Leipziger Hotel Westin. Am Abend dieses Tages ging es – wegen akuter technischer Probleme bei der hoteleigenen Elektronik – etwas hektisch zu, etliche neue Hotelgäste warteten in einer langen Schlange darauf, an der Rezeption einchecken zu können. Einer der Wartenden: der 39-jährige Ofarim.

Während der nervigen Wartezeit soll Ofarim von zumindest einem Hotelangestellten sowie einem Hotelgast antisemitisch beleidigt worden sein, behauptet der Sänger.

Wenige Minuten nach diesen angeblichen Vorfällen – Ofarim hatte erbost das Hotel verlassen – filmte dieser sich selbst mit seinem Handy. In diesem Film, den er später bei Instagram veröffentlichte, attackiert der Künstler heftig die Hotel-Rezeptionisten. „Packen Sie Ihren Stern ein“ – mit diesem Ruf sei er diffamiert worden. Es ging angeblich um einen größeren jüdischen Davidstern, den der Künstler in der Öffentlichkeit oft gut sichtbar trägt.

Hotel-Video straft den Künstler Lügen

Ofarim geriet in die Bredouille, als die Bild am Sonntag ein paar Tage später ein Überwachungsvideo des Westin-Hotels veröffentlichte, „das den Fall etwas anders zeichnet“ (Bild). Der Film zeigt Ofarim beim Betreten des Hotels, beim Gespräch mit einer Person an der Rezeption und wenig später beim Verlassen des Hotels. Seine schwarze, geöffnete Lederjacke und ein darunter befindliches T-Shirt sind gut zu erkennen.

Eine silberne Kette mit einem Davidstern ist jedoch nicht zu sehen. Genau diese Kette trug der Sänger jedoch um den Hals, als er sich gleich darauf selbst für sein Instagram-Video – auf einer Bordsteinkante sitzend – aufnahm. Den Davidstern hielt er bei dieser Aufnahme demonstrativ in die Kamera.

Bild schreibt dazu: „Doch wie kann es sein, dass die Kette auf dem Überwachungsvideo nicht zu sehen ist, in dem Instagram-Video aber schon?“ Immerhin habe doch Gil Ofarim behauptet, dass erst ein Besucher und dann ein Hotelmitarbeiter ihn aufgefordert hätten, „den Stern einzupacken“.

Die Polizei, die mittlerweile in der Causa Ofarim ermittelt, hat deshalb „ernst zu nehmende Zweifel“ (Bild) an den Schilderungen des Sängers.

Ofarim verwickelt sich in Widersprüche

Auch Zeugen der Vorfälle im Eingangsfoyer des Westin schildern die Ereignisse offenbar anders als der Künstler. Danach soll Ofarim, weil er so lange auf das Einchecken hatte warten müssen, herum gepöbelt und Beschäftigte des Hotels schwer beleidigt haben. Deshalb sei er durch Hotel-Angestellte zurecht gewiesen worden. Zeugen, die die Vorwürfe Ofarims bestätigen, gibt es offenbar nicht.

Als Ofarim wegen des im Hotel aufgenommenen Mitschnitts in die Defensive geraten war, verwickelte er sich in Widersprüche: Einerseits gab der Sänger an, „dass ich immer mit dieser Kette auftrete.“ Andererseits räumte er ein, dass er sich bei der Polizei, die er inzwischen eingeschaltet hatte, nicht mehr sicher gewesen ist, ob er die Kette über oder unter dem T-Shirt getragen hat. Man könne aber angeblich „den Stern auch durch das T-Shirt sehen“.

Der Sänger behauptet, er sei von Hotelgästen und den Rezeptionisten – ob mit oder ohne Davidstern – als Jude erkannt worden. Denn viele Bürger würden ihn durch TV-Sendungen kennen. Er habe „nicht gelogen“. Er mache so etwas „sicher nicht aus PR-Gründen“.

Plötzlich attackiert der Künstler auch die AfD

Wenig später wurde Ofarim von der BamS interviewt. Auch hier war er keineswegs klar in seinen Aussagen. Ob er die Kette unter oder über dem T-Shirt getragen habe, sei gar nicht von Bedeutung. Vielmehr gehe es „um das Jude-Sein im Allgemeinen“.

Jüngst ist Gil Ofarim ebenfalls bei Stern-TV aufgetreten. Hier wiederholte er seine massiven Angriffe auf das Hotel Westin. Dann schlug er einen weiten Bogen – und machte das, was im medialen Mainstream immer gut ankommt: Er nahm plötzlich, ohne direkten Zusammenhang, auch die AfD ins Fadenkreuz, die er bezichtigte, antisemitische Positionen zu vertreten.

Dass die AfD die einzige Partei im Bundestag ist, die sich seit Jahren ohne jede Einschränkung hinter die Politik Israels gestellt und die immer wieder und scharf die zahllosen judenhassenden, meist muslimischen Übergriffe in vielen Städten Deutschlands scharf kritisiert hat, will Ofarim nicht zur Kenntnis nehmen. Zumindest in Bezug auf die AfD stellt der Sänger die Wahrheit schlicht auf den Kopf.

Der jüdischen Sache einen Bärendienst erwiesen?

An der Stern-TV-Sendung hat ebenfalls Philipp Peymann Engel, Chef vom Dienst bei der Wochenzeitung Jüdischen Allgemeine, teilgenommen. Er ist persönlich mit Ofarim bekannt. Der Redakteur sagte, er halte den Künstler für einen „grundsätzlich glaubwürdigen Menschen“. „Grundsätzlich“? Was will er damit?

Dann sprach der Journalist das aus, was mittlerweile viele Menschen denken. Sollten sich die Vorgänge nicht so zugetragen haben, wie von Ofarim geschildert, so sei dies „eine Katastrophe für den Kampf gegen Antisemitismus“. Bei künftigen antisemitischen Vorfällen, so Philipp Peymann Engel, könnte nun immer der Verdacht mitschwingen, dass Wahrheiten frisiert würden.

Eine keinesfalls abwegige Meinung. Wenn in Zukunft beispielsweise fanatisierte Moslems einen Juden aus judenhassenden Gründen angreifen und der Attackierte sich deswegen an die Polizei wendet, könnten die Angreifer flugs frech behaupten, der betroffene Jude lüge – wie Gil Ofarim.