„Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Kurznachrichten 25/10. […] Die Frau Annegret Kramp-Karrenbauer hat jetzt den bösen Russen mal so richtig die Leviten gelesen, spricht sie doch vom möglichen Einsatz von Atomwaffen. Ach ja, das kommt dabei raus, wenn die Leute denken, wir müssen mehr Frauen an die Macht wählen, dann wird alles viel empathischer, die Weltpolitik mutiert zum Kaffeekränzchen. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man sich über unser weibliches Fachpersonal kaputtlachen. Machen doch die meisten Frauen in der Politik einen erbärmlichen Eindruck…"