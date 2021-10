„Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Kurznachrichten 09/10. […] Nach Düsseldorf, Hannover, jetzt Stuttgart: Wieder mal haben die ach so klimafreundlichen E-Busse gebrannt. Jetzt hat München angekündigt, auch die E-Busse vorerst einmal außer Betrieb zu stellen. Was ist denn da los? Ich denke, die Elektromobilität ist unser aller Zukunft? Jetzt sind die Dinger so teuer und taugen trotzdem nichts. Auch die Post hat sich nach sieben Jahren Elektro-Odyssee von ihrem verlustreichen StreetScooter getrennt. Die Feuerwehr wirds dankbar honorieren, denn die wissen überhaupt nicht, wie sie die Dinger löschen soll. Ist es doch alles andere als einfach, so ein E-Auto zu löschen, zumal es ja dann spontan immer wieder zu Selbstentzündungen kommt…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)