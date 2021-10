Von MICHAEL STÜRZENBERGER | „Islamistenjäger“ Irfan Peci geht in seinem Wochenrückblick diesmal auf fünf Ereignisse ein. Ein deutliches Zeichen der fortschreitenden Islamisierung ist der Frauenbadetag in dem stark „bereicherten“ Berliner Stadtviertel Neukölln. Nach außen verharmlosend als „Frauenbadetag“ verschleiert, ist es klar, dass die Zielgruppe hier fast ausschließlich moslemische Frauen sein dürften, deren streng scharia-bedingte Geschlechtertrennung das gemeinsame Baden mit Männern untersagt. Im Stadtbad Neukölln dürfen ab kommenden Montag also nur noch Frauen baden. Wohl der Nachbesserung nötig dürfte die Aufsichtsregelung an diesem Frauenbadetag sein, auf die extra hingewiesen wird: „Aus gegebenen Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass Montag beim Frauenschwimmen die Aufsicht durch weibliches & männliches Personal betreut wird.“ Das wird Ärger mit den Fundamentalisten geben..

Platz 4: Ein Ersthelfer des Terror-Anschlags vom Breitscheidplatz ist jetzt an Langzeitfolgen gestorben. Er war den verletzten Menschen zur Hilfe geeilt, unmittelbar nachdem der LKW zum Stillstand gekommen war. Dabei ist er vermutlich von einem Balken am Kopf getroffen worden. Die Kopfverletzung sei so schwer gewesen, dass er anschließend dauerhaft von Pflegern betreut werden musste. Durch seinen Tod ist die Anzahl der Opfer auf 13 gestiegen.

Auch die Meldung auf Platz drei kommt aus Berlin: Die Linke-Politikerin Sarah Nagel, eine künftige Berliner Stadträtin und baldige Chefin des Ordnungsamtes von Neukölln, fordert die aus ihrer Sicht „stigmatisierenden“ Razzien in Shishabars und Spätis zu beenden. Wenn sich diese Bewertung durchsetzen sollte, haben kriminelle, sehr häufig moslemische Großfamilien künftig freie Bahn.

Platz zwei hat auch indirekt mit Berlin zu tun, denn Nemi el-Hassan nahm 2014 bekanntlich an der israelfeindlichen Al-Quds-Demo in Berlin teil. Trotz ihrer fortwährenden Anti-Israel-Propaganda bis in den Sommer dieses Jahres soll sie vermutlich hinter den Kulissen doch beim WDR beschäftigt werden. Die WDR-Programmdirektorin für die Ressorts Wissen, Wirtschaft und Kultur teilte in einer Mitarbeiter-Rundmail mit, dass man „kulturelle Konflikte gemeinsam durchlaufen“ wolle. Hass auf Israel wird jetzt beim WDR also als „kultureller Konflikt“ eingestuft.

Die Verhinderung eines radikal-islamischen Terror-Anschlags in Nordrhein-Westfalen hat Irfan Peci als Highlight der vergangenen Woche auf Platz eins seines Wochenrückblicks gesetzt. Wie der Focus meldet, hat sich in Düren eine große militante Szene radikal-islamischer Salafisten rund um den 22-jährigen Konvertiten Eduard K. gebildet. Die siebenköpfige Kerntruppe junger Dschihadisten habe für den Kampf gegen die Ungläubigen trainiert. Observationsteams hätten die mutmaßlichen Sympathisanten der Terror-Miliz „Islamischer Staat“ bei zwei Übungen in einem Waldstück bei Düren beobachtet. Der Focus schreibt dazu:

Gezielt warfen die jungen Männer Ende November 2020 Äxte in Bäume oder maßen sich im Messerkampf. Die Trainingsanleitungen sollen aus IS-Anschlagsvideos stammen. Kilometerlange Märsche und das Übernachten in der kalten Wildnis standen ebenfalls auf dem Programm. Beinahe täglich trafen sich die Verdächtigen im Alter zwischen 16 und 22 in einer Garage in Düren. Neben Box- und Schießtraining mit einer Schreckschusspistole legten die Salafisten ihren Teppich aus, um zu beten. Anschließend schwärmte die Radikalen-Riege über den „Heiligen Krieg gegen die Kuffar“. Dort soll der islamistische Gefährder Eduard K. das Leben in einem Kalifat nach der Sharia (islamische Gesetzessammlung), angepriesen haben. Ahnungslos, dass heimlich installierte Kameras und Mikrofone alles aufnahmen, spielte man Hardcore-Nasheeds (islamische Gesänge) über den Dschihad ab.

Am vergangenen Donnerstag Morgen habe eine Einsatzgruppe im Auftrag der landesweiten Schwerpunktabteilung gegen Terrorismus der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft zugeschlagen. 330 Polizeibeamte hätten Objekte in Düren durchsucht. Gleichzeitig durchleuchteten niedersächsische Einheiten die Räume zweier einschlägig bekannter Extremisten in Salzgitter.

Gegen die Beschuldigten aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen würden die Strafverfolger nun wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermitteln. Für den Leitenden Kölner Kriminaldirektors Klaus-Stephan Becker entstehe hierzulande derzeit „eine neue Dschihad-Generation“. Die Szene habe „kein Nachwuchsproblem“, die Akteure würden „immer jünger“ werden, zumal die Erfolge der Taliban in Afghanistan die Szene geradezu „aufgestachelt“ hätten. So sei auch in Hagen kürzlich ein 16-jähriger Syrer verhaftet worden, der einen Anschlag geplant habe.

Die Kölner Kripo befürchte, dass Terroristen über den neuerlichen Flüchtlingsstrom vom Hindukusch unentdeckt nach Deutschland einsickern könnten. „Das islamistische Terror-Risiko ist noch nicht vorbei“, wird gewarnt. Die Nachforschungen der Kölner Polizei gegen die Dürener Gruppe hätten ein riesiges Islamisten-Netzwerk enthüllt, in dem zahlreiche Akteure unter Terrorverdacht stünden.

Eduard K, der als zentrale Figur der ausgehobenen Terror-Zelle gilt, konvertierte im Alter von 17 Jahren zum Islam. Der Focus meldet über ihn:

Eduard K. gerierte sich als Experte in islamischen Glaubensfragen, parlierte die Koran-Suren auf arabisch und setzte zu Hause ein erzreaktionäres Regiment durch. Seine Frau durfte nur vollverschleiert aus dem Haus, schuldete ihm unbedingten Gehorsam. Selbst, wenn es die Fenster zu putzen galt, musste sie Handschuhe tragen, damit niemand von außen ihre Haut sehen konnte.

Konvertiten sind häufig besonders eifrig beim Befolgen der Gebote ihrer neuen Religion..

Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) setzt sich seit 2003 für die Aufklärung über den Politischen Islam ein. Mit Flugblattverteilungen, Infoständen, Kundgebungen, Anschreiben an Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie Stadträte versucht die BPE, der Bevölkerung und Politikern sachlich fundierte Informationen zu vermitteln. Wer diese wichtige Arbeit unterstützen möchte, kann hier Mitglied werden.