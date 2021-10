Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Ab sofort gibt es ein neues Videoformat: Jeden Sonntag zeigt „Islamistenjäger“ Irfan Peci in Zusammenarbeit mit der Bürgerbewegung Pax Europa die Höhepunkte der Woche aus islamkritischer Hinsicht auf. Peci beschreibt die aus seiner Sicht vier bedeutendsten Ereignisse im Zusammenhang mit der „Religion des Friedens™“.

In dieser ersten Ausgabe hat es die Erlaubnis zum Muezzinruf in Köln unangefochten auf die Nummer eins der Highlights geschafft. Aber diese in arabischer Sprache „herausposaunte Ideologie“ (Hamed Abdel-Samad) soll in diesem sogenannten „Pilotprojekt“ natürlich nicht nur auf Köln begrenzt werden. Manche Medienvertreter scheinen es gar nicht abwarten zu können, bis diese Kampfansage an alle anderen Religionen auch in anderen Städten Deutschlands erschallt. Peci streicht die Berliner Zeitung heraus, die geradezu freudig erregt die Frage stellt „Hallt der Muezzin-Ruf bald in ganz Deutschland?“.

Dazu hat sich die Redakteurin Luisa Volkhausen die Liste der Städte angesehen, die von der BILD angefragt wurden, wie es dort mit dem Muezzin-Ruf aussieht. München meldet bereits Vollzug, denn dort ist es seit der coronabedingten Einschränkungen gestattet, „den Gebetsruf nach Genehmigung und unter Auflagen zu übertragen“, wie eine Sprecherin der Stadt mitteilt.

Seit April 2020 dürfen fünf Moscheen in München den Gebetsruf über Lautsprecher bis auf Weiteres übertragen. Wie übel sich das auf die Umgebung auswirkt, habe ich am 25. April des letzten Jahres bei der DITIB-Moschee in Sendling im Video festgehalten.

Die Dresdner Bürger dürfen sich ebenfalls schon auf die Beschallung einstellen, denn die dortige Stadtsprecherin hat bereits in vorauseilendem Gehorsam die „Vielfältigkeit“ und „Weltoffenheit“ der Stadtgesellschaft herausgestrichen. In ihrer Stellungnahme hat sie auch die „große Anzahl von islamischen Gruppen und Vereinen sowie die Vielzahl an Menschen mit muslimischen Glauben, die in Dresden leben“ betont. Dies überrascht – hieß es nicht immer, dass kaum Moslems im Osten Deutschlands leben und worüber sich Pegida, AfD & Co dort überhaupt beschweren?

Peci weist auch auf den Artikel „Das Recht auf Religionsfreiheit steht auch Muslimen zu“ im Tagesspiegel hin, in dem der Leitende Redakteur Malte Lehming zwar darauf hinweist, dass eine Mehrheit der Deutschen gegen den islamischen Gebetsruf ist, aber wenn es um die „Freiheit“ gehe – in diesem Fall die der „ungehinderten Religionsausübung“ – müssten Mehrheiten „zwar berücksichtigt“ werden, sollten aber „nicht das letzte Wort haben“. Eine bemerkenswerte Einstellung zur Demokratie.

Auf Platz zwei landet bei Irfan Peci die Zusage Merkels, den Taliban weitere 600 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Bei der EU habe man sich insgesamt auf eine Milliarde Euro geeinigt. Unter anderem mit der Begründung „Terrorismusbekämpfung“ – da die Taliban ja gegen die Kampfgruppen des Islamischen Staates seien. Die nicht ganz so schlimmen Terroristen werden also im Kampf gegen die ganz bösen Terroristen unterstützt.

Platz drei belegte die Überlegung in der SPD, die frühere „Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration“ Aydan Özoguz für den Posten der Bundestagspräsidentin vorzuschlagen. Peci zeigt auf, welche hochproblematischen Verbindungen diese Frau nicht nur über ihre beiden Brüder vom „Muslim-Markt“ in den islamischen Extremismus habe. So habe sie sich im Jahr 2016 auch gegen das generelle Verbot von Kinderehen ausgesprochen. Im gleichen Jahr forderte sie die Sicherheitsbehörden auf, „mit Augenmaß“ bei den Razzien gegen die Salafisten von „der wahren Religion“ vorzugehen und „nicht willkürlich“ in Moscheen einzudringen. Der Kampf gegen Islamisten sei nur „gemeinsam mit den Muslimen zu gewinnen“. Nach den aktuellen Entwicklungen sieht es jetzt so aus, dass diese moslemische Politikerin für den Posten der Bundestags-Vizepräsidentin vorgeschlagen wird. Für die Präsidentin hat die SPD ja die dem linken Flügel der Partei angehörende Bärbel Bas vorgesehen. Der neue Bundestag verschiebt sich nicht nur bei diesen beiden wichtigen Ämtern deutlich nach links und islamisch.

Den vierten Platz erreicht bei Peci der Pfeil und Bogen-Anschlag des moslemischen Konvertiten im norwegischen Kongsberg. Irfan Peci erwähnt, welch hohen Stellenwert das Bogenschießen im Islam habe. Der Kriminologe Christian Pfeiffer, der ja häufig zur Verharmlosung von islamistischen Terror-Anschlägen interviewt wird, schlägt zur Lösung des Problems eine Verschärfung des Waffenrechtes vor, da Pfeil und Bogen in Norwegen wie auch in Deutschland als Sportgeräte eingeordnet sind. Peci ergänzt hierzu spöttisch die Maßnahmen in Neuseeland, wo jetzt nach dem Anschlag eines Moslems Messer aus den Regalen genommen werden. Um nur ja nicht an die Ursache des Problems rangehen zu müssen, versucht man mit unsinnigen Verboten und Verschärfungen herumzufuhrwerken. Der Politische Islam wird nicht ins Visier genommen. Noch nicht. Es gibt noch viel zu tun..

Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) setzt sich seit 2003 für die Aufklärung über den Politischen Islam ein. Mit Flugblattverteilungen, Infoständen, Kundgebungen, Anschreiben an Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie Stadträte versucht die BPE, der Bevölkerung und Politikern sachlich fundierte Informationen zu vermitteln. Wer diese wichtige Arbeit unterstützen möchte, kann hier Mitglied werden.