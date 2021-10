Jasmina Kuhnke „muss“ (mit ihren eigenen Worten) ihre Teilnahme an der heute beginnenden Frankfurter Buchmesse absagen. Sie hätte eigentlich als „Überraschungsgästin“ [!] bei der ARD-Buchnacht auftreten sollen. Dort wollte sie ihr Romandebüt „Schwarzes Herz“ vorstellen.

„Zum Nachteil für die Präsenz meines Buches“, sagt Kuhnke, könne sie nun nicht teilnehmen. Zu verdanken sei das dem Messestand des Verlags Jungeuropa.

In ihrer Stellungnahme adressiert die 39jährige „Schwarze Frau“ („schwarz“ bewußt großgeschrieben, um gegen Unterdrückung zu protestieren) erbost und verbittert nicht nur die verantwortlichen Veranstalter, sondern auch die nichtbetroffenen „Verleger*innen“ und „Autor*innen“. Wörtlich:

„Ihr duldet, dass Nazis gemeinsam mit euch ausstellen! Ihr duldet, dass Menschen wie ich deshalb nicht teilnehmen können. Ihr duldet, dass Menschen mit sichtbarer Migrationshistorie durch die Präsenz von Nazis auf dieser Messe gefährdet werden!“

Moment mal. Um wen handelt es sich, hier wie dort? Was ist überhaupt vorgefallen?

Jasmina Kuhnke ist eine 1982 in Hagen geborene Frau, Tochter einer Europäerin und eines Afrikaners. Über ein Studium oder eine Ausbildung ist nichts bekannt. Populär wurde sie als „Internetaktivistin“ unter dem Pseudonym „Quattromilf“.

Der Ausdruck „Milf“ kam vor Jahrzehnten in den USA auf und bedeutet „Mom I´d like to fuck“, ist also ursprünglich eine Vulgärbezeichung für eine als begehrenswert empfundende Frau, die bereits Kinder hat. Kuhnke hat vier („quattro“) Kinder aus mutmaßlich zwei Beziehungen.

Vor allem auf Twitter sorgte sie immer wieder durch aggressive Einlassungen und echte Hassbotschaften für Furore. Nur ein Beispiel aus jüngerer Zeit: Im vergangenen September schrieb sie:

@ebonyplusirony:

„Ich finde ja, privilegierte weiße Deutsche sollten sterilisiert werden, um die Umwelt zu schonen!“ ??#Thelen — Twra Sun (@SunTwra) September 2, 2021

Kuhnkes kalten Hass bekommen immer wieder auch Abweichler aus den (so empfundenen) eigenen Reihen zu spüren. Etwa Fatima Keilani, Tochter einer Deutschen und eines Jordaniers, die Anfang 2021 im Tagesspiegel einen wohlabgewogenen Text über ein quasioktroyiertes Opfer-von-Rassismus-Gefühl geschrieben hatte und daraufhin von Kuhnke (die sich in Keilanis Text wiederzufinden glaubte) wüst beschimpft wurde.

Angeblich durch Rechtsextremisten war im Februar 2021 die Wohnadresse der Kuhnke-Familie im Zusammenhang mit Morddrohungen veröffentlicht worden. Da die Polizei aber nach Klärung der Sachlage keinen Grund sah, ihr Personenschutz zu stellen, entschloß sich Kuhnke umzuziehen. Die alte Wohnung war nebenbei durch den Kinderzuwachs wohl auch etwas knapp geworden. Die Amadeu-Antonio-Stiftung bot an, um Spenden dafür zu werben. Im April wurde innerhalb des ersten Kampagnentages das Spendenziel von 50.000 Euro weit übertroffen.

Wie weit das Geld gereicht haben mag? Kuhnkes Ehemann Björn (ausgerechnet!) Mannel arbeitet in Diensten der Öffentlich-Rechtlichen.

Nun also der eigene Buchversuch. Die Autorin (oder das literarische Ich) kündigt diese teilautobiographische Geschichte im Buch selbst als eine Art „Sextape“ an, und warnt vor Beginn:

„Dieser Roman enthält explizite Darstellungen körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt, Rassismus, Sexismus und Misogynie, diskriminierende Sprache und Beschimpfungen, chronische und psychische Krankheiten und Konsum von Alkohol und Drogen. Bitte achten Sie beim Lesen auf sich, da diese Inhalte belastend und retraumatisierend sein könnten.“

In der Tat – in der vom Verlag zur Verfügung gestellten Leseprobe geht es gleich um das von afrikanischstämmigen Menschen angeblich so oft erduldete „in die Haare gegriffen“ bekommen, um den „demütigenden Akt“ des „F***“ mit einem Typen mit der „Ausstrahlung eines vollgekoksten Zuhälters.“

Interessanterweise wird andererseits daraufhingewiesen, dass das Manuskript von einem „Sensivity Reading“-Coach auf Herz und Nieren geprüft wurde. Victoria Linnea, eine weitere „Woman of Color“ hat den Text auf „anstößige Bezeichnungen“, gerade im Hinblick auf Hautfarbe, durchgesehen.

Wer will das lesen? Das ist die interessante Frage. Wie könnte man den Verkauf dieses Werkes befördern? Vielleicht… durch einen Skandal? Lässt sich ein solcher denn einfach so hervorzaubern? Unter bestimmten Bedingungen…. ja.

Schauen wir, was der ebenfalls einschlägig „aktivistische“ Linken-Bundestagsabgeordnete Niema Movassad twittert:

Nazis haben @ebonyplusirony wiederholt mit Mord gedroht. Es ist verständlich, wenn sie die #Buchmesse absagt, weil dort Nazis sind, die ihr gedroht haben. Das Statement der @Book_Fair ist von Arroganz geprägt und dethematisiert Rassismus als Meinungsfreiheit.#SchwarzesHerz — Niema Movassat (@NiemaMovassat) October 19, 2021

Aha. Auch Kuhnke schreibt von diesen angeblichen „Nazis“. Sie nennt dabei explizit den Verlag Jungeuropa mit seinem „rechtsextremistischem Verleger“ Philip Stein. Stein aber hat Kuhnke nie mit Mord gedroht. Nichts deutet darauf hin, dass von dessen Messestand Aggressionen und Pöbeleien ausgehen werden – wie übrigens noch auf keiner Buchmesse von einem der „rechten“ Aussteller je Gewalt oder Bedrohungen ausgegangen sind.

Informierte Medienkonsumenten wissen, daß das Gegenteil richtig ist: Für Verlage wie Antaios, Manuscriptum und Junge Freiheit war die Buchmesse über Jahre zu einem Spießrutenlaufen geworden, ihre Veranstaltungen wurden gewaltsam gestört und torpediert.

Bilder vom Jungeuropa-Stand auf der Frankfurter Buchmesse 2021:

Der 2016 gegründete Verlag Jungeuropa aus Dresden ist zum zweiten Mal Messegast. Im Gepäck hat der von hochengagierten jungen Leuten geführte, unabhängige Verlag auch Bücher aus prominenten Federn, etwa die „Theorie der Diktatur“ des bekannten französischen Philosophen Michel Onfray und „Kulturkampf. Moralischer Universalismus oder Selbstbehauptung“ von Professor Lothar Fritze, dem ehemaligen Leiter des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung. Verkaufsschlager und ein Überraschungserfolg ist im laufenden Jahr „Europa Power Brutal“ von John Höwer, ein Buch, das über die „Szene“ hinaus gepriesen wurde und schon jetzt als Kultroman gilt. Als Neuerscheinung präsentiert Jungeuropa „Gegen den Liberalismus. Die Gesellschaft ist kein Markt“ von Alain de Benoist, dem Vordenker der europäischen Neuen Rechten.

Am Messestand also: die Tapferen. Auf allen Kanälen: Quattromilf, die von ihrem Geschäftsmodell „Opfer“ einfach nicht lassen kann…

Unterstützen Sie den Jungeuropa-Verlag – bestellen Sie:

» Michel Onfray: Theorie der Diktatur – hier bestellen.

» Lothar Fritze: Kulturkampf – hier bestellen.

» John Hoewer: Europa Power Brutal – hier bestellen.

» Alain de Benoist: Gegen den Liberalismus – hier bestellen.