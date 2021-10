Kinder sind die größten Opfer der Corona-Zeit. Nicht wegen Covid, sondern wegen der völlig überzogenen Maßnahmen. Trotz niedrigster Fallzahlen hatten gerade Schüler die größten Entbehrungen. Angesichts dessen ist es nur noch abstoßend, wie sich die Verantwortlichen nun als Anwalt der Jugend aufspielen. Gerade die SPD tut so, als müssten sich Schüler am besten noch für die unwiederbringlich verlorenen Jugendjahre bedanken. Der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im NRW-Landtag und langjährige Schuldirektor, Helmut Seifen, kritisiert in seiner Rede am Mittwoch diese kaum fassbare Unverfrorenheit.