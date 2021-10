Die Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV) hat sich in der Debatte um die Nichtimpfung von Joshua Kimmich hinter den Bayern-Spieler gestellt. In einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung mahnte der VDV-Vizepräsident Carsten Ramelow an, die Privatsphäre des 26-Jährigen zu respektieren.

Vor allem die Medienvertreter sollten ihre Rolle bei der Berichterstattung kritisch reflektieren und sich vermehrt auf sportliche und nicht gesellschaftspolitische Themen konzentrieren. Bei Interviews direkt nach einem Bundesligaspiel, wie dem von Sky-Reporter Patrick Wasserziehr am Samstag (PI-NEWS berichtete), müssten nach Ansicht des Ex-Nationalspielers Ramelow „Fragen zum sportlichen Verlauf des Spiels im Vordergrund stehen und nicht ausschließlich energische Fragen zur persönlichen Impfsituation des Spielers, der dadurch unter Rechtfertigungsdruck gerät. Denn derartige persönliche Fragen betreffen klar die Privatsphäre, und die sollte respektiert werden.“

Wenn einzelne Spieler noch Bedenken vor Nebenwirkungen der Impfung haben und deshalb eine andere Meinung vertreten sollte dies nach Meinung der VDV akzeptiert werden. „Das medizinische Konzept sieht in diesen Fällen vor, dass sich die Spieler dann weiterhin regelmäßigen Tests unterziehen müssen. Es gibt keine Vorzugsbehandlung für Fußballprofis. Die gesetzlichen Bestimmungen gelten auch für Beschäftigte in anderen Berufen“, so Ramelow.

Die VDV ist eine Spielergewerkschaft für Profi-Fußballspieler mit rund 1300 Mitgliedern. Sie wurde am 15. Juni 1987 in Offenbach am Main von damaligen Profifußballern gegründet und dient als Interessenvertretung von Profifußballern für Profifußballer. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Arbeits- und Vertragsbedingungen, Unabhängigkeit und Mitbestimmung, sowie insgesamt dahingehend, den Spielern eine gemeinsame Stimme gegenüber den Vereinen und Verbänden zu geben.