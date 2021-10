Von C. JAHN | Der Feminismus kommunistisch-sozialistischer Tradition beschäftigt sich heute mit Gendersternchen und Zwangsquote für Vorstandsfrauen in DAX-Konzernen. Aber sind das die Probleme, die die breite Masse der Frauen in ihrem Alltagsleben tatsächlich beschäftigen? Das Leben der meisten Frauen nach über 60 Jahren kommunistisch-sozialistischem Feminismus sieht im heutigen Deutschland doch so aus: Vom ursprünglichen Versprechen, dass Frauen die Wahl haben sollten zwischen einerseits dem traditionellen weiblichen Lebensentwurf einer Familiengründung samt klassischem Hausfrauendasein und andererseits beruflicher Selbstverwirklichung ist doch nichts übrig geblieben. Frauen haben heute genauso wenig die Wahl wie vor 60 Jahren, nur der Zwang hat sich verändert: Heutzutage müssen sie vor allem aus finanziellen Gründen arbeiten gehen, ob sie das wollen oder nicht. Die klassische Variante einer Familiengründung samt Dasein als Frau im Haus kann sich niemand mehr leisten.

Denn die schlichte Wahrheit ist doch: Während vor 60 Jahren noch ein Alleinverdiener eine Familie in Deutschland ernähren konnte, geht dieses Lebenskonzept heute finanziell nicht mehr auf – eine Folge der höchsten Steuerlast, die es in Deutschland jemals gab. Kein Staat der letzten 1000 Jahre deutscher Geschichte hat seine Untertanen mehr ausgebeutet als der heutige. Diese finanzielle Auspressung der Bevölkerung durch den Ausbeuterstaat der Gegenwart hat inzwischen eine Dimension erreicht, die sowohl den Mann als auch die Frau jeden Haushalts zur Arbeit geradezu zwingt, weil es sonst nicht reicht.

Kommunisten-Sozialisten erfinden herablassende Bezeichnung „Frau am Herd“

Für den traditionellen Lebensentwurf einer Frau als Frau daheim, den Kleinmädchentraum von „Vater-Mutter-Kind“, haben die Kommunisten-Sozialisten die herablassende Bezeichnung „Frau am Herd“ erfunden, auch das Wort „Mutter“ verachten sie. Aber sie verschwiegen uns, dass dieser klassische weibliche Lebensweg ein höchst seltenes Privileg geworden ist: „Frau am Herd“ ist heute ein außerordentlich teures Dasein und als solches weitgehend auf die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung beschränkt, die sich ein so komfortables Familienleben mit nur einem einzigen Verdiener überhaupt leisten können. Die restlichen 90 Prozent haben gar nicht mehr die Wahl.

Jahrzehntelang hat man uns eingeredet, das Leben einer Frau zu Hause als Hausfrau und Mutter sei eine „patriarchalische“ Erfindung böser Ehemänner, die ihre Frauen unterdrücken wollen – aber das ist alles Lüge! Männer heiraten Frauen nicht, um sie zu unterdrücken, sondern weil sie sie lieben, von ihnen Kinder haben möchten, diese Kinder gut versorgt wissen wollen und auch auf jene zwischenmenschliche Harmonie daheim hoffen, die sie in ihrem harten Berufsalltag oft genug vermissen. Dass dieser männliche und sicher auch weibliche Lebenstraum dann in der Praxis nicht immer in Erfüllung geht, ist ein anderes Thema – aber die Saga vom „patriarchalischen“ Machtwillen zur Unterdrückung der „Frau am Herd“ ist ein Ammenmärchen, das uns die Kommunisten-Sozialisten eingeredet haben und von dem wir uns dringend emanzipieren sollten!

Hass der Kommunisten-Sozialisten auf die traditionelle Familie

Die wahren Gründe, warum die Kommunisten-Sozialisten das klassisch weibliche Dasein schon immer schlechtreden wollen, hatten nie etwas mit ihrer angeblichen Fürsorge um die Frauen zu tun, sondern waren immer rein wirtschaftlicher und machtpolitischer Natur: Weil sie in ihren katastrophalen Wirtschaftssystemen mit ihrer Mini-Produktivität jede arbeitsfähige Person einzuspannen hatten, um überhaupt irgendeine nennenswerte Wirtschaftsleistung zu erzielen. Die kommunistisch-sozialistische Verherrlichung des klassisch männlichen Lebenswegs, also von früh bis spät in der Fabrik zu stehen und vor dem Chef zu katzbuckeln als Idealleben auch für die Frau, hatte immer nur diesen einen Grund: mehr Humankapital in die Produktion zu bringen.

Genauso politisch motiviert war stets auch der übliche Hass der Kommunisten-Sozialisten auf die traditionelle Familie: Denn die Familie ist eine Keimzelle politischer Opposition, weil die Familie durch den Staatsapparat nicht kontrollierbar ist. Die Macht der Staatspropaganda endet am abendlichen Tischgespräch zwischen Vater, Mutter und Kindern, weil bei diesem Gespräch die Wahrheit auf den Tisch kommt, ganz egal was draußen auf der Straße vom Staat herumposaunt wird. Der Hass auf die Familie war im Kommunismus immer nur die Angst der Herrschenden vor Opposition.

Vor diesem Hintergrund ist das gesamte ideologische Konstrukt des traditionellen kommunistisch-sozialistischen Feminismus nur allzu verständlich: Frauen müssen in die Produktion, und Familien soll es am besten gar keine geben. Und Familien gibt es tatsächlich keine mehr, wenn Frauen ihre besten Jahre mit dem Heraufkraxeln irgendeiner Karriereleiter, von früh bis spät auf den Bildschirm starrend, verbringen, anstatt mit ihren vier Kindern auf den Spielplatz zu gehen.

Was ist die Antwort der konservativen Gegenrevolution?

Unsere Gesellschaft ist eine kinderlose, familienlose Einzelkämpfergesellschaft geworden, weil wir alle uns von feministischen Parolen kommunistisch-sozialistischer Prägung haben indoktrinieren lassen. Wir haben uns einreden lassen, dass es für die Frauen der beste Lebensweg sei, wenn sie morgens früh um 7 Uhr aus dem Haus hetzen, sich in die U-Bahn zwängen, im Büro acht Stunden lang, stets unter den Argusaugen des Chefs (oder der Chefin!) auf dem Computer herumhacken, abends sich wieder rein in die U-Bahn pressen, angegafft von irgendwelchen Herumtreibern, um dann gestresst am Abendbrottisch zu sitzen, die bestellte Pizza herunterwürgend, den Ärger mit den Kollegen im Hinterkopf, und nachts erschöpft, lustlos neben einem ebenfalls frustrierten Kerl – sofern es ihn überhaupt gibt – ins Bett zu fallen. Irgendwann sind sie dann 40, der Kerl ist weg und für Kinder war nie die richtige Zeit. Genau das ist nämlich der heute für Millionen Frauen in Deutschland allzu typische Lebensweg, den wir aber angeblich als femininen Idealzustand verherrlichen sollen, wie man uns seit dem Kindergarten geistig eingeprügelt hat.

Was ist also die Antwort der konservativen Gegenrevolution auf diesen ausgelaugten Feminismus der kommunistisch-sozialistischen Tradition?

Oder besser gefragt: Gibt es überhaupt eine Antwort der konservativen Gegenrevolution? Oder macht es sich die konservative Gegenrevolution mal wieder bequem und nörgelt nur herum, statt sich geistig anzustrengen und nach eigenen Lösungen zu suchen?

Frauen die Freiheit der Wahl geben

Es gibt kein für alle Menschen gleichermaßen erfüllendes Lebensideal, es geht tatsächlich immer nur um freie Wahlmöglichkeiten. Deshalb kann es auch nicht Ziel eines konservativen Feminismus sein, die klassisch weibliche Lebensweise – Familie, Kinder – einseitig zu heroisieren, ohne die Chancen und gelegentlich auch Freuden des Berufslebens zu berücksichtigen. Aber es sollte einem konservativen Feminismus immer darum gehen, Frauen die Freiheit der Wahl zwischen beiden Wegen tatsächlich auch zu geben: Die Entscheidung, wie eine Frau persönlich leben möchte, sollte jede Frau für sich selbst treffen können und nicht die Staatsregierung. Deshalb muss ein konservativer Feminismus sich vor allem dafür einsetzen, dass die derzeitige Ausbeutung der arbeitenden Bevölkerung durch die staatliche Steuerknute ein Ende hat: Es muss wieder möglich sein, dass auch Geringverdiener sich für eine Form von Familienleben entscheiden können, in der die Frau sich in der Lebensführung als Frau des Hauses und Vollzeitmutter verwirklichen möchte und nicht durch den Staat finanziell einzig zur Lebensführung als vollzeitproduktive Wirtschaftskraft gezwungen wird.

Es kann nicht sein, dass das klassisch menschliche Familienleben – Vater Alleinverdiener, die Mutter bei den Kindern – nur noch ein Privileg der Reichen ist im heutigen Deutschland. Es ist daher dringend an der Zeit, dass sich die konservative Gegenrevolution auch mit dieser für unsere gesamte Gesellschaft existenziell wichtigen Frage auseinandersetzt: Welche Alternativen zum kommunistisch-sozialistischen Feminismus bietet ein moderner konservativer Feminismus?