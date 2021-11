Ab diesem Mittwoch haben im Europäischen Parlament nur noch geimpfte, getestete oder genesene Abgeordnete und Mitarbeiter Zutritt. 3G ohne jegliche Ausnahme, an allen Sitzen des Parlaments. Dagegen haben am 28. Oktober sechs Abgeordnete, unter anderem die deutsche AfD-Vertreterin Christine Anderson, auf einer Pressekonferenz in Brüssel massiven Widerstand angekündigt (PI-NEWS berichtete). Das Video der Pressekonferenz ging viral und Anderson erhielt viele Interviewanfragen, unter anderem vom ZDF. Auch PI-NEWS hat die mutige Hessin für ein Interview angefragt und außergewöhnliche Antworten erhalten.

PI-NEWS: Frau Anderson, die Pressekonferenz von Ihnen und fünf weiteren Abgeordneten des Europäischen Parlaments zur Einführung der 3G-Regel hat für großes Aufsehen gesorgt, die entsprechenden Videos gingen viral. Hatten Sie damit gerechnet?

ANDERSON: Nein, überhaupt nicht! Vor allem ist das alles ohne mein Zutun passiert. Ich habe am Samstag von meiner Tochter erfahren, dass ich gerade auf Twitter „viral“ gehe.

Was war das Hauptanliegen bei Ihren Statements?

Mein Hauptanliegen war es, die Bürger dafür zu sensibilisieren, was um sie herum passiert: Wir haben es – schon seit Jahren – mit einer schrittweisen Aushebelung bürgerlicher Freiheitsrechte zu tun. Verfassungsrechtlich garantierte Grundrechte werden zunehmend als Privilegien betrachtet, die die Regierungen den Bürgern unter gewissen Bedingungen gewähren oder nicht gewähren. Bürgerliche Freiheitsrechte sind keine „Leckerli“, mit denen die Regierung uns Bürger, Hunden gleich, für Wohlverhalten belohnt!

Erwarten Sie, dass der Präsident des EU-Parlaments, David Sassoli, seine Entscheidung revidiert?

Es wäre wünschenswert, dass Sassoli sich besinnt. Bedauerlicherweise sehe ich hierfür keine belastbaren Anhaltspunkte. Im Gegenteil: Die vorliegende Entscheidung, das Betreten des EU-Parlaments unter den Vorbehalt der 3G-Regel zu stellen, ist nicht etwa nach einer Debatte und darauffolgenden demokratischen Abstimmung gefallen. Diese Entscheidung hat Präsident Sassoli, einem Feudalherrscher gleich, mit sich selbst abgemacht! Selbst der Personalrat sprach sich mehrheitlich gegen diese höchst diskriminierende Maßnahme aus. Einige MEPs, darunter auch ich, forderten Sassoli auf, eine solch bedenkliche Entscheidung wenigstens in einem ordentlich anberaumten Bureau Meeting zu erörtern. Nicht einmal das hielt er für nötig.

Was werden Sie tun, wenn Ihnen und Ihren Mitarbeitern bei der nächsten Sitzung am 8. November der Eintritt ins EU-Parlament in Brüssel verwehrt wird?

Das ist eine gute Frage, auf die ich derzeit keine abschließende Antwort habe. Ich lasse derzeit juristisch prüfen, welche Möglichkeiten ich habe. Es ist jedenfalls nicht hinnehmbar, dass mir als frei gewählter Abgeordneten der Zugang zum Parlamentsgebäude verwehrt wird, beziehungsweise mir der Zutritt nur nach Erfüllung willkürlich aufgestellter Auflagen gestattet wird. Das ist ein schwerer Eingriff in die Ausübung meines Mandats. Zum Zweiten verstößt diese Regelung, nach der nur Ungeimpfte sich einem Test unterziehen müssen, gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Auch Geimpfte können sich weiterhin mit COVID-19 anstecken und das Virus vor allem auch verbreiten. Ginge es tatsächlich darum, die weitere Verbreitung des Virus zu unterbinden, müsste der Testzwang folgerichtig für ALLE gelten. Dass dem gerade nicht so ist, entlarvt die 3G-Regel als das, was sie ist: Willkür und pure Schikane!

Einen dritten Aspekt, den es anzusprechen gilt, ist die unzulässige Beweislastumkehr der 3G-Regel: Nicht der Bürger muss gegenüber dem Staat nachweisen, dass er von seinen Grundrechten Gebrauch machen darf. Nein! Es ist der Staat, der jede Grundrechtseinschränkung sorgfältig abwägen und nachvollziehbar begründen muss, wobei die Einschränkungen geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein müssen. Das erscheint mir bei vielen der „Corona-Maßnahmen“ nicht der Fall zu sein, weswegen immer mehr Gerichte, verschiedene Maßnahmen für nichtig erklärt haben.

Das Brüsseler Berufungsgericht beispielsweise hatte Ende März 2021 verfügt, dass der belgische Staat alle Anti-Coronavirus-Maßnahmen innerhalb von 30 Tagen aufheben müsse, da es keine ausreichende Rechtsgrundlage dafür gebe. Infolgedessen sind mit Wirkung vom 8. Mai 2021 sämtliche, das öffentliche Leben betreffende Maßnahmen außer Kraft gesetzt worden. Das führte zu der absurden Situation, dass im EU-Parlament zwar tagsüber alle weiterhin brav mit Maske herumrannten und unverhältnismäßigen Abstandsregelungen unterworfen waren, nur um nach Dienstschluss keine 30 m entfernt am Place du Luxembourg eines der vielen Restaurants zu besuchen und dort dicht gedrängt und ohne Maske (!) die Spiele der Fußball-Europameisterschaft zu verfolgen.

Das spanische Verfassungsgericht hat kürzlich entschieden, dass die Verhängung des Ausnahmezustandes und damit die Corona-Maßnahmen rechtswidrig waren, mit der Folge, dass alle aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen verhängten Bußgeldbescheide nichtig sind und den Bürgern erstattet werden müssen.

Gibt es auch außerhalb der ID-Fraktion Abgeordnete, die mit der 3G-Regel im Europäischen Parlament nicht einverstanden sind?

Ja, die gibt es. So zum Beispiel mein Kollege Cristian Terhe?, Mitglied der EKR-Fraktion. Die Kollegen Francesca Donato und Ivan Vilibor Sin?i? sind fraktionslos. Interesse an unserer Initiative bestand auch bei einigen Kollegen aus den Fraktionen der EPP, den Grünen und den Linken. Bedauerlicherweise hielten diese Kollegen die Einhaltung des sogenannten cordon sanitaire für wichtiger als die Verteidigung von Freiheit und Demokratie und zogen im letzten Moment ihre Zusage der Mitwirkung zurück. Welche Schlüsse aus dem Verhalten dieser Abgeordneten zu ziehen sind, möge ein Jeder selbst entscheiden.

Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung der Corona-Krise in den europäischen Staaten in den nächsten Monaten ein?

Ich fürchte, man wird die Bürger weiterhin von morgens bis abends mit völlig irrelevanten Zahlen (Inzidenzen, Neu-Infektionen, Intensivbettenauslastung) traktieren, die gänzlich ungeeignet sind, korrekte Aussagen über das Ausmaß des Pandemiegeschehens zu treffen. Es geht dabei in erster Linie darum, die Bürger in Angst und Schrecken zu halten. Das ist notwendige Voraussetzung, um dem Bürger weiterhin vorgaukeln zu können, dass Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit für die Regierung keine unmittelbare Bindung entfalten, sondern lediglich Optionen sind, deren Beachtung im Ermessen der Regierung gestellt liegen.

Worauf müssen sich die Deutschen bzgl. Corona unter einer Ampel-Koalition gefasst machen?

Das grundsätzliche Problem einer Ampel ist, dass rot und grün der deutlich dominierende Anteil ist, während gelb nur gelegentlich – und selbst das nur kurz – mal dazwischen blinkt! Aber wieder mal hat sich der Wähler von liberal anmutenden Schaufensterreden der FDP blenden lassen und wird nun – einmal mehr – erleben, dass er zwar Freiheit wollte, aber gelb-lackierte, sozialistische Vollbunt-Toleristen bekommen hat.

Für die rot-grünen Sozialisten ist die „Corona-Krise“ – genau wie jede andere Krise – ein höchst willkommener Vorwand, um illiberale, die Freiheit einschränkende und die Demokratie unterminierende Maßnahmen zu durchzusetzen. Dies geschieht alles freilich nur in bester Absicht. Auch wenn George Bernard Shaws Worte „der Weg zur Hölle ist stets mit guten, niemals aber mit schlechten Absichten gepflastert“, inzwischen hinreichend bekannt sein müssten, so führt es eben noch immer nicht dazu, dass Bürger ihre Regierungen kritisch hinterfragen. Aber die zunehmende Gängelung der Bürger durch „Corona-Maßnahmen“ erscheint mir unter der Ampel-Koalition ein vergleichsweise kleines Problem, wenn man bedenkt, was da noch alles an ideologischem Blödsinn (Green Deal, CO²-Neutralität, E-Automobiltät, Geschlechterparität, Gender-Irrsinn, „hate speech“-Bekämpfung, EU-Superstaat) auf uns zukommt.

Ich fürchte aber, dass es kein Halten mehr geben wird. Die Grünen fangen doch gerade erst an, sich ihre bislang nur lustvoll ausgemalten Verbotsfantasien nun als Regierungspartei endlich Realität werden zu lassen. Wenn uns also bislang alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten war, so wird uns wohl bald alles verboten sein, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Na, Bravo!

Die AfD ist im Deutschen Bundestag nahezu kaltgestellt von den Altparteien und auch im EU-Parlament haben die rechts-konservativen Parteien nicht die nötige Durchschlagskraft, um dem Corona-Irrsinn ein Ende zu setzen. Ist nur noch außerparlamentarische Opposition und der Protest auf der Straße zielführend?

Nein! Die Herbeiführung politischer Änderungen ist keine Frage von entweder/oder. Der Protest der Bürger auf der Straße im Rahmen von Demonstrationen (Art. 8 GG) einerseits und die Parlamentarische Oppositionsarbeit sehe ich als voneinander unabhängige, aber gleichberechtigt nebeneinanderstehende Optionen. Es ist richtig, dass man die parlamentarische Oppositionsarbeit der AfD, wo es nur geht, zu unterbinden versucht. So wird uns das Recht der parlamentarischen Partizipation mit allen, legitimen und illegitimen Mitteln, wie etwa der „Anpassungen“ von Geschäftsordnungen, verunmöglicht. Wir können die etablierten Parteien zwar nicht zwingen, demokratische Prinzipien zu achten. Wir können sie aber dazu zwingen, ihr antidemokratisches Verhalten immer unverhohlener zu offenbaren und treiben allein durch unsere bloße Existenz in den Parlamenten den Preis in die Höhe, den die „Vorzeige-Demokraten“ für ihre durchschaubaren Aktionen zahlen müssen.

Gleiches gilt für die Versuche, gegen die Regierung demonstrierende Bürger, durch Zuschreibung diffamierender Begriffe (Rechtsradikale, „Nazis in Nadelstreifen“ usw.) sozial zu ächten, um ihre Kritik an der Regierung, so berechtigt sie auch sein möge, von vornherein jegliche Legitimation abzusprechen. Die Diffamierung von Teilen der Bürger muss mit der Ausweitung dieser völlig bürgerfernen und irrationalen Politik auf immer mehr Politikfelder zwangsläufig auf immer größere Teile der Bürger ausgeweitet werden. Waren es 2012 nur die Euro-Kritiker, die als „Europa-Feinde“ stigmatisiert und damit delegitimiert wurden, so traf es 2015 alle Pegida-Anhänger und schließt heute all diejenigen ein, die die „Corona-Maßnahmen“ in Frage stellen oder es gar wagen, die „beglückende, freiheitsbescherende Zwangsimpfung“ abzulehnen. Der Kreis derer, die die „zivilcouragierten Weltverbesserer“ als außerhalb der Gesellschaft stehend betrachtet, wird also immer größer. Aber das Spiel kann nicht endlos fortgesetzt werden: Denn je größer die Gruppe der „Aussätzigen“ wird, umso unglaubwürdiger wird das ganze Stigmatisierungsgebrüll.

Vollends lächerlich wird es, wenn man sich inbrünstig die Mission „Wehret den Anfängen“ auf die Fahne schreibt, ohne auch nur ansatzweise zu begreifen, worin genau die „Anfänge“ bestehen, derer es sich in einer freiheitlichen Demokratie zu erwehren gilt. Dass in unserer Gesellschaft schon wieder (!) ganz unverhohlen, nicht selten unter Applaus der sogenannten „bunten Zivilgesellschaft“, Mitmenschen öffentlich als „Sozialschädlinge“ bezeichnet werden, dann sollte das einem jeden Einzelnen von uns einen eiskalten Schauer den Rücken herunterjagen. Das sind die Anfänge, die einst möglich gemacht haben, von dem sich heute alle fragen, wie es nur soweit habe kommen können.

Demokratie und Freiheit sind nicht durch die kritische Hinterfragung von Regierungshandeln durch mündige Bürger bedroht. Im Gegenteil, kritische und mündige Bürger sind Voraussetzung für Demokratie und Freiheit. Aber aus der Geschichte muss man eben nicht nur gelernt haben, man muss sie auch verstanden haben!

Deutschland war bei den Demos gegen die Corona-Maßnahmen 2020 wegweisend. Mittlerweile haben andere europäische Länder uns deutlich überholt. Was ist zu tun, um die Flamme in Deutschland wieder zum Lodern zu bringen?

Das kann ich nicht sagen. Dazu sind die Mechanismen, Kritik an der Regierung zu unterdrücken, leider (noch) zu wirkungsvoll (siehe meine vorherige Antwort). Ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird und was noch passieren muss, damit erkannt wird, dass wir in eine illiberale Gesellschaft abdriften. Klar ist: Keine Diktatur, kein totalitäres Regime kommt daher und kündigt an, eine Diktatur errichten und den Bürgern ihre Freiheit und Rechte nehmen zu wollen.

Nein, die Einschränkung von Freiheit und der Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wird in homöopathischen Dosen verabreicht, möglicherweise als „alternativlose“ Antwort auf eine, wie auch immer geartete Krise, die es zu bewältigen gilt. Und all das geschieht selbstredend nur zum Wohle der Bürger.

Ich hoffe, dass die Leute endlich aufwachen und sich nicht, wie der vielbesagte Frosch verhalten, der die allmählich ansteigende Wassertemperatur für unbeachtlich hält und die über ihn unvermeidlich hereinbrechende Katastrophe erst bemerkt, wenn es zum Handeln zu spät ist!

Wie lange glauben Sie wird uns Corona noch begleiten?

Ich weiß nicht, das ist bei einem Virus schwer zu sagen. 😉 Zumal (Erkältungs-) Viren die fiese Angewohnheit haben, jedes Jahr aufs Neue und mit schönster Regelmäßigkeit zu Beginn der kalten Jahreszeit zuzuschlagen. Wie lange begleiteten uns denn Rhino-, Adeno- und Influenzaviren schon? Ich wage mal die Prognose, dass das Corona-Virus gekommen ist, um zu bleiben. Wir werden lernen müssen, damit umzugehen. Wobei das Problem ja auch nicht das Virus selbst ist.

Um es ganz deutlich zu sagen: Wir haben keine Corona-Pandemie. Wir haben eine „Corona-Maßnahmen-Pandemie“. Und diese gilt es unverzüglich zu beenden.

Deswegen bleibe ich dabei: Vor Corona habe ich keine Angst. Ich habe Angst vor Regierungen, die dieses Virus instrumentalisieren, um Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzuschränken und so still und leise ihre illiberalen und antidemokratischen Vorstellungen ihrer „schönen neuen Welt“ zu installieren.

Vielen Dank für das Interview, Frau Anderson.

Sehr gerne.