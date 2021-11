Lange hatte sich die Situation an der polnischen Ostgrenze zugespitzt. In den kommenden Stunden könnte die Lage nun außer Kontrolle geraten. Hunderte Migranten haben sich am Übergang Kuznica, Tausende weitere sind auf dem Weg. Die Regierung in Warschau warnt vor einem regelrechten Angriff. Was tatsächlich bekannt ist, erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 8. November. Das sind die Themen:

Belarus-Route – Beginnt jetzt der Sturmangriff auf die Grenze?

Asylkrise – Wie die Gewalt in Cottbus eskaliert

Fridays for Future – Die Jugend marschiert, die Funktionäre sprechen

Corona-Protest – Polizeigewalt gegen Querdenker in Leipzig

Das Letzte — Lukaschenko: Ist er Europas letzter Diktator?