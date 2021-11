Die steigenden Flüchtlingszahlen an der deutsch-polnischen Grenze scheinen bereits wieder aus den Schlagzeilen verschwunden. Dabei steigen die Zahlen sogar noch weiter an. Mittlerweile regt sich in den Regionen an Oder und Neiße der Unmut. Die Nerven seien angespannt, meinte etwa der Bürgermeister von Guben, Fred Mahro. In Eisenhüttenstadt, dem Standort eines Erstaufnahmelagers, gab es nun die erste Kundgebung. Die Einzelheiten erfahren Sie bei COMPACT.Der Tag vom 1. November. Das sind die Themen im Einzelnen:

Asylkrise – Proteste vor Brandenburgs Erstaufnahmeheim

Migrationspakt – Die stillen Pläne der Europäischen Union

Impfindustrie – Wie die Konzerne doppelt abkassieren

Das Letzte– Kampf gegen Kimmich: Der missionarische Eifer der Impflobby