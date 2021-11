Auch in der vergangenen Nacht war es unruhig an der Grenze zwischen Weißrussland und Polen. Das Verteidigungsministerium in Warschau meldet einen weiteren Massendurchbruch. Beteiligt waren demnach mindestens 200 Migranten. Sie seien festgenommen worden, so heißt es jedenfalls. Die Lage an der Außengrenze der Europäischen Union beschäftigt COMPACT.Der Tag auch am 11. November. Dies sind die Themen im Einzelnen:

Asyl-Propaganda – Von Kindern und Nazikeulen

Bundestag – Grüne wollen Polen helfen – beim Grenzen öffnen

Unser Corona-Held – Wie alle ganz gemein sind zu Christian Drosten

Das Letzte – 3G am Arbeitsplatz: Fliegen die Ungeimpften jetzt raus?