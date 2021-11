Ursprünglich wollten SPD, Grüne und FDP die epidemische Notlage in Deutschland auslaufen lassen. Formal gilt das immer noch. Aber die nun geplante neue Regelung läuft jedenfalls für Ungeimpfte sogar auf eine Verschärfung hinaus. Selbst die Fahrt zum Supermarkt oder zur Arbeit könnte bald deutlich erschwert werden. Was genau die Ampel plant, erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 15. November. Das sind einige der Themen:

Drohbrief – Dürfen Ungeimpfte bald nicht mehr zum Arzt?

Pressefreiheit – Mitten in Deutschland: Hausdurchsuchung bei kritischem Journalisten

Österreich – Proteste gegen die neuen Corona-Maßnahmen

Klimakonferenz – Warum die Grünen mit Glasgow zufrieden sein können

Das Letzte – Lockdown für Ungeimpfte jetzt auch in Deutschland?