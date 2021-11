Der deutschlandweite Totallockdown kommt

Von MANFRED ROUHS | Wenn Politik und Massenmedien eine Disziplin perfekt beherrschen, dann diejenige, sich gegenseitig hochzuschaukeln. Die Medien prangern an und fordern – und zwar genau das, was der Politikbetrieb hören will. Politiker werfen sich dann stolz in die Brust und übertreffen sich wechselseitig darin, das Geforderte zu erfüllen.

Anne Will und ihre Gesprächsrunde haben am Sonntagabend ein Startsignal gegeben. Längst sei es fünf nach 12, jetzt müssten einschneidende Maßnahmen ergriffen werden, hieß es. Irgendeine kritische Stimme war in der Runde nicht mal anstandshalber zu vernehmen. Es gibt nur noch eine einheitliche Meinung – und das dumme Geschwätz der Unwissenden.

Das ist kein Spezifikum deutscher Politik. Und, ja, es war auch schonmal noch schlimmer: Bei Goebbels wurde bekanntlich im Berliner Sportpalast 1943 auch keine zweite Meinung eingeholt und keine Zeit in kontroverse Debatten investiert …

In mehreren brandenburgischen Kreisgebieten dürfen ab Mittwoch Ungeimpfte, falls sie nicht Genesene sind, die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr benutzen. Und Einkaufen dürfen sie jenseits der Grundversorgung auch nicht mehr. Das meldet die „B.Z.“. Berlin zieht mit diesen Maßnahmen den Angaben zufolge am Samstag nach.

Der Gleichschritt von Politik und massenmedialem Propagandaapparat war schon vor Corona in der Welt. Er wird gestärkt aus der Pandemie hervorgehen. Auf der Strecke bleiben Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.