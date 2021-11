Von DR. GERD REUTHER | Es war wohl das einzig wahre Wort aus dem Munde eines Politikers in diesem Pandemie-Schauspiel. „Wir befinden uns im Krieg“, ließ der französische Präsident Emmanuel Macron zu Beginn wissen. Mit dem Nachsatz, dass er einen Krieg gegen ein Virus meinte, verschwand er allerdings bereits wieder im Dickicht der Lügen.

Der Krieg richtete sich von Anfang an gegen die Bevölkerung. Dieses Mal nicht nur gegen Teile. Unterwerfung bringt den einzelnen nur kurzzeitig aus der Schusslinie. Er wird immer eine „Impfung“ zu wenig haben. „Ungeimpfte“ sind am Ende alle.

Gesellschaftliche Umstürze beinhalten immer Terror. Zumindest als Begleitmusik. In der französischen Revolution trat der „terreur“ erst in der zweiten Phase auf, als die Putschisten um ihr Überleben kämpften. Auch Stalin startete seine „Große Wende“ 1929 noch als ökonomischen Umbau. Der „Große Terror“ und die Gulags folgten einige Jahre später. Der „Great Reset“ oder „Große Umbruch“ der neuen Machthaber kann von Beginn an nicht auf einen Psychoterror verzichten.

Angstbotschaften 7/24 sind in einer Mediengesellschaft der Ersatz für über Land ziehende Terrorgruppen – in vermeintlich wissenschaftlich agierenden Gesellschaften unterlegt mit reichlich Zahlen. Manipuliert und erfunden bohren sie sich wie aufgepflanzte Bajonette in die Gehirnwindungen der News-Konsumenten. Die Mischung aus Hypnose und Panik bereitete den Boden für die bisherigen Landnahmen auf der unsichtbaren Karte der Bürgerrechte.

Mit dem Impfterror sind wir in die Phase des physischen Terrors eingetreten. „Booster-Impfungen“ werden Öl in die Glut gießen. Mobile Impfteams stehen Gewehr bei Fuß. Nicht nur im Sport ist der vorzeitige Tod „Geimpfter“ in den Alltag eingekehrt. Es droht ein dunkler und leichenblasser Winter in einem etwas anderen Krieg. Der englische Thronfolger Prinz Charles sprach daher beim Zusammentreffen der Klimakrieger in Glasgow auch von „kriegsähnlichen Zuständen“, die „herbeigeführt“ werden müssten.

Geschichte wiederholt sich nie in gleicher Weise. Die Darsteller und die Methoden wechseln, Mechanismen und Fronten bleiben. Neu ist dieses Mal, dass die Kriegserklärung von vielen Betroffenen noch immer nicht zur Kenntnis genommen wurde. Viele starben schon und werden noch sterben, ohne dass sie sich als Gefallene eines Kriegs begriffen haben. Wird der Terror am Ende wieder seine Kinder fressen?

Dr. med. Gerd Reuther ist Facharzt für Radiologie und Publizist. Wechselwirkungen zwischen Medizin und Gesellschaft sind seit seinem Rückzug aus dem Arztberuf zu seinem Hauptthema geworden. Die kritische Analyse unseres Gesundheitssystems „Der betrogene Patient“ war 2017 ein Spiegel-Bestseller und gilt seither als Referenzwerk für die Medizinkritik. 2018 erschien „Die Kunst, möglichst lange zu leben“ und 2021 eine kritische Geschichte der europäischen Medizin unter dem Titel „Heilung Nebensache“. Interviews mit ihm wurden im Internet millionenfach aufgerufen.