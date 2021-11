Von JOHANN LEONHARD | Kein Land der Erde ist so in Schutt und Asche gebombt, so radikal umerzogen und demographisch umgegraben worden wie Deutschland. Schrecken ohne Ende? Bis heute setzen die Globalisten ihr Zerstörungswerk ungehindert fort. Doch warum lassen wir uns das eigentlich gefallen? Das gerade veröffentlichte Buch „Volksverletzung“ – erschienen im Manuscriptum Verlag – gibt darauf Antworten. Doch Vorsicht: Nichts für schwache Nerven.

Wer führt Krieg gegen uns? Zu welchem Zweck? Mit welchen Mitteln? Und mit welchen Folgen? Leon Wilhelm Plöcks hat mit seinem neuesten Werk Volksverletzung – Die Deutschen und ihre inneren und äußeren Widersacher ein magnum opus abgeliefert, das auf knapp 500 Seiten all diesen Fragen auf den Grund geht – und das in keiner patriotischen Hausbibliothek fehlen darf. Die deutsche Seele, über Jahrzehnte von den Siegern der Geschichte malträtiert und gedemütigt, soll Kraft schöpfen aus diesem Buch, das deutsche Volk durch diese Aufklärung wieder zu sich finden – es wurde auch Zeit.

„Europa und besonders Deutschland befindet sich an einem Scheideweg. An diesem haben wir die Wahl zwischen Selbstaufgabe und Selbstbehauptung zu treffen.“ (Leon Wilhelm Plöcks, Volksverletzung, S. 15f.)

Der Autor macht sich keine Illusionen mehr: Das deutsche Volk soll verdünnt, unterdrückt und mittelfristig aufgelöst werden. Unsere Identität will man zerstören, unseren Stolz brechen. Und gleichzeitig sollen wir Deutschen zu all dem Unrecht schweigen, unseren Untergang nicht nur klaglos ertragen, sondern auch noch beklatschen. So jedenfalls wünschen es sich unsere politisch korrumpierten Medien und Volksvertreter. Höchste Zeit also, dass jemand wie Plöcks diesem Wahnsinn in die Speichen greift.

Fesselnd von Anfang bis Ende seziert der Autor die reale Verschwörung der politischen Eliten gegen die Deutschen und gegen den Frieden der Welt, und stützt sich bei seiner Analyse auf zahllose Quellen, Zitate und Fußnoten, die jede noch so unglaubliche Enthüllung untermauern. Doch die Analyse geht weit über das Politische und Geostrategische hinaus, sie macht die tieferlegenden, psychologischen Strategien der Volkszersetzung deutlich, die – einmal erkannt – ihre Macht verlieren müssen.

„Unsere Tragödie, die Tragödie Deutschlands und der Deutschen, hat längst begonnen, aber alles, was von ihr Kunde geben könnte, wird so lange verdünnt, verwischt, unkenntlich gemacht oder tabuisiert, bis es sich in seine virtuelle Potenz verflüchtigt hat (…). Wenn dieses Buch dazu beitragen kann, der allgegenwärtigen Praxis des Vergessens, Verdrängens und Verleugnens entgegenzutreten, (…) hat es seine Aufgabe erfüllt.“ (Leon Wilhelm Plöcks, Volksverletzung, S. 35)

Im Zentrum der Untersuchung steht nicht die historische Analyse, die bloß Täter und Opfer benennt oder die längst bekannten Elitenzirkel von der Atlantik-Brücke bis zu den Bilderbergern ins Licht zerrt. Vielmehr geht es dem Autor um die Offenlegung des „psychopolitischen Krieges“, der mal offen, mal verdeckt gegen uns geführt wird und der auch in alternativen Kanälen bis heute eher selten Thema ist. Auch deshalb hat sich Plöcks bei seinem Werk 500 Seiten gegönnt. Die Aufdeckung der Tiefenstruktur der Verschwörung erfordert eben ein etwas weiteres Ausholen.

Plöcks selbst hat Philosophie und Psychologie studiert und viele Jahre im Bereich Psychotherapie und Coaching gearbeitet. Seine Perspektive auf die politischen Vorgänge ist deshalb eine ganz einzigartige. Immer wieder taucht Plöcks auch in seine eigene Erfahrungswelt ein, gibt Erlebnisse und Anekdoten aus seinem Leben preis, die den Autor dieser Rezension (als einem der ersten Leser des Buches) sehr bewegt haben und ihm oftmals unheimlich bekannt vorkamen.

„Der informations- und psychopolitische Krieg unserer Zeit hat historische Bezüge zum uralten Geschäft der psychologischen Kriegsführung, durch die in einem militärischen Konflikt Gemütsverfassung, Einstellungen und Verhalten der gegnerischen Streitkräfte und Zivilbevölkerung manipuliert werden sollen.“ (S. 88f)

Erst wenn wir als Deutsche verstehen, wie die permanente (und systematische!) „Volksverletzung“ praktiziert wird und wie sie wirkt, können wir gemeinsam – als Volk – damit beginnen, uns zu schützen. Der oft bitteren Realität ins Auge zu sehen, ist dabei der erste Schritt. Insofern hat Plöcks einen Augenöffner abgeliefert, der zur Erkenntnis und zur Heilung unserer Misere beitragen kann.

Die Geschichte der Deutschen, ihrer Knechtung und Unterwerfung – politisch wie seelisch – hat Plöcks nicht nur in großem Detailreichtum, sondern auch auf erstaunlich aktuelle Weise nachgezeichnet. Wobei Corona nur die letzte Episode dieses Krieges gegen die Freiheit darstellt. Angela Merkel, Richard David Precht, Henry Kissinger – keine Marionette dieses Systems wird von Plöcks verschont. Und immer wieder findet der Leser neue Zusammenhänge und Verknüpfungen, die den eigenen Horizont erweitern.

„Die spezifisch auf Deutschland bezogene Agenda fällt heute mit einer sehr viel umfassenderen Weltagenda zusammen, für deren Umsetzung unserem Land allerdings eine gewichtige Rolle zugedacht wird. Denn es geht der Allianz der kulturellen Linken und des neoliberalen Kapitalismus nicht nur um die Auflösung des deutschen Nationalstaates und des deutschen Volkes sowie seiner historisch gewachsenen Kultur. Es geht um die Auflösung aller Völker, Nationalstaaten und nationalen Kulturen in eine nur noch individuell differenzierte Weltgemeinschaft“. (S. 120f)

Weit mehr als bloße Aufklärung ist Plöcks Buch auch Gegengift, Quell der Hoffnung und der Selbstvergewisserung. Wer verstehen will, warum Deutschland heute so niedergedrückt und deprimiert zwischen den Völkern steht und wieso gerade wir Deutschen so eine zentrale Rolle spielen, der sollte einen Blick hinein werfen – und das Buch dann weitergeben an gute Freunde und Kameraden.

Fazit: Mit dem vorliegenden Band hat Plöcks ein Stück Literatur geschaffen, das eigentlich verboten werden müsste, wenn der Plan zur Niederwerfung der Deutschen gelingen soll. Unbedingte Leseempfehlung!

» Weitere Informationen zum Autor und dem Buch finden Sie hier.