Von WOLFGANG HÜBNER | So langsam dämmert es auch den Lohnschreibern in den meinungskonformen deutschen Medien: Baschar al-Assad und sein Regime haben sich wider alle Erwartungen der westlichen Mächte in Syrien behauptet und sind auf dem besten Wege, wieder breite internationale Anerkennung zu finden.

Besondere Bedeutung hat dabei, dass arabische Nachbarstaaten wie Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien und die reichen Arabischen Emirate enge Kontakte zu Damaskus aufgenommen haben. Drohende Hindernisse der USA scheinen diese Staaten nicht mehr zu befürchten, denn die amerikanischen außen- und militärpolitischen Schwerpunkte liegen jetzt eindeutig auf der Konfrontation mit dem großen Rivalen China.

Diese neue Situation ist besonders misslich für die EU, die sich in Sachen Syrien besonders weit aus dem Fenster gehängt hat. Gegen jede realpolitische Vernunft und Tatsachen wird in der EU offiziell immer noch auf dem Sturz von Assad beharrt. Die große Zahl syrischer Flüchtlinge in Deutschland ist auch ein Ergebnis dieser außenpolitischen Fehlkalkulation.

Die syrischen Machthaber dürften allerdings kaum Interesse haben, regimekritische Flüchtlinge zurück ins Land zu holen. Und diejenigen Syrer, die es nach Deutschland und in dessen Sozialsysteme geschafft haben, werden in der Regel auch nicht danach streben, in ihre vom Bürgerkrieg verwüstete Heimat zurückzukehren.

Einmal mehr hat eine westliche Intervention, an der vor allem die USA, Frankreich und Großbritannien beteiligt waren bzw. noch sind, nichts als Probleme, Zerstörungen und massenhafte Entwurzelungen von Menschen zur Folge gehabt. Dass Deutschland keinen geringen Teil dieser Folgekosten zu tragen hat, ist nicht zuletzt die Konsequenz einer von moralischem Hochmut und Anmaßung geprägten, nicht den wirklichen nationalen Interessen dienenden Außenpolitik. Am Beispiel Syrien lässt sich nach der Afghanistan-Pleite erneut exemplarisch erkennen, was dabei herauskommt.

