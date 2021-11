Von WOLFGANG HÜBNER | Wer über den jüngsten Messerattentäter und seine vielen Vorgänger reden will, darf über die CDU/CSU nicht schweigen. Jeder dieser „psychisch Gestörten“ ist unter einer unionsgeführten Regierung nach Deutschland gekommen. Immer war es ein Innenminister von CDU oder CSU, unter dem das möglich war, von der Langzeit-Kanzlerin ganz zu schweigen. Schon in der Kohl-Ära wurden keine auch nur annähernd ausreichenden Hindernisse für diese Entwicklung geschaffen. Nur einmal wollte die CDU die perspektivische Selbstzerstörung Deutschlands ein wenig aufhalten, als sie 1999 während der rot-grünen Schröder-Regierung eine Massenmobilisierung gegen die pauschale Vergabe des Staatsbürgerrechts organisierte und damit die Landtagswahl in Hessen gewann.

Doch daran wollen Politiker der Union schon lange nicht mehr erinnert werden, denn das würde keinen guten Eindruck bei den Grünen machen, die ja für Koalitionen noch gebraucht werden. Jetzt, da die Union mit großer Wahrscheinlichkeit in der Systemopposition landen wird, muss daran erinnert werden, dass jede Hoffnung auf diese beiden Parteien stets vergeblich war und auch in Zukunft vergeblich sein wird. Das zeigt schon die erste angekündigte „oppositionelle“ Aktivität der Union eindrucksvoll: Sie will einen Gesetzentwurf im Bundestag einbringen, wonach nicht nur die Aussteller gefälschter Impfausweise, sondern auch deren Nutzer hart bestraft werden sollen. Damit zeigt sie der AfD gleich mal, wie kinderleicht auch in der Opposition Erfolge zu erringen sind.

An den Spaltungen, Konfrontationen und immer größeren gesellschaftliche Schieflagen in Deutschland hat keine der Blockparteien größere Schuld als die Union, die von 1982 bis 2021 mit nur siebenjähriger Unterbrechung immer die Bundesregierung führte und damit die Richtlinien der Politik bestimmte. Es war Helmut Kohl, der 1980 großspurig eine „geistig-moralische Wende“ ausrief, aber nie auch nur ansatzweise den Mut dazu fand. Und es war Angela Merkel, die vor ihrer Kanzlerschaft im Jahr 2003 scharfe Töne gegen „Multikulti“ hören ließ, aber 2015 und schon vorher die Grenze für ein Millionenheer derer öffnete, von denen nun immer wieder einer „psychisch gestört“ das Messer gebraucht.

Hauptverantwortlich für Ausgrenzung und Spaltung

Es war (und ist) die Union, die im Coronageschehen die Eskalation der Spaltung zwischen Geimpften und gesunden Ungeimpften besonders verantwortungslos mit Blick auf ihre ältere, stark verängstigte Wählerschaft aufheizte. Es war und ist die Union, die mit der parlamentarischen Ausgrenzung der AfD auch viele Millionen Deutsche, die diese Partei wählen, ausgrenzt. Es ist die Union, die entscheidenden Anteil daran hat, das Karlsruher Bundesverfassungsgericht von einer einst angesehenen, allseits respektierten Institution, zu einer Hilfstruppe für das Parteienkartell gemacht zu haben. Und wer anders als die Union hat den Verfassungsschutz in einem bedingungslos willfährigen Regierungsschutz umgewandelt?

Nach Merkels erfolgreicher Ruinierung der CDU und Söders kaum weniger erfolgreicheren Verwahrlosung der CSU ist weit und breit nichts und niemand in diesen Parteien zu sehen, der geistig und inhaltlich die Union umsteuern könnte oder auch nur wollte. Ja, ein bisschen Reparatur wird die neue Führung schon versuchen, um nicht gleich ganz unterzugehen. Doch einen neuen Geist, einen neuen Aufbruch wird es nicht geben. Deshalb sind alle Hoffnungen auf sogenannte „bürgerliche“ Koalitionen mit der Union nur schädliche Illusionen. Die unbedingt notwendige große Wende in Deutschland ist mit oder gar von der Union nicht zu machen. Das wirft fundamentale strategische Fragen für alle Kräfte auf, die Deutschland nicht verloren geben wollen. Es ist Zeit, darüber zu diskutieren.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen neuen Telegram-Kanal erreichbar.