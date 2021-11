Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Wien soll als Kompetenzort gegen den Politischen Islam etabliert werden. Dies sagte Österreichs Integrationsministerin Susanne Raab, ÖVP, bei einer Konferenz am vergangenen Donnerstag, den 28. Oktober, in der österreichischen Landeshauptstadt.

Beteiligt an dieser neuen europäischen Allianz sind bisher neben Österreich noch Dänemark, Belgien und Frankreich. Neben politischen Vertretern sowie dem EU-Koordinator für Terrorismusbekämpfung Ilkka Salmi waren unter den rund 100 teilnehmenden Experten der französische Islamexperte Gilles Kepel, der schwedische Extremismusexperte Magnus Ranstorp, die dänische Religionswissenschafterin Lene Kühle, der führende Experte zur Muslimbruderschaft in Europa Lorenzo Vidino von der George Washington University und Mouhanad Khorchide, Professor für Islamische Theologie an der Universität Münster.

Diese Konferenz, die ab sofort jährlich stattfinden soll, nennt sich „Vienna Forum on Countering Segregation and Extremism in the Context of Integration“ – also „Wiener Forum zur Bekämpfung von Absonderung und Extremismus im Zusammenhang mit der Integration“. Die vier Länder wollen ihre Zusammenarbeit im Kampf gegen den Politischen Islam verstärken, wie Susanne Raab mitteilte. Dieser Politische Islam mache nicht an den Grenzen halt, deshalb müsse die Kooperation innerhalb Europas verstärkt werden. Auch dem diesbezüglichen negativen Einfluss außer-europäischer Länder wie der Türkei oder mancher arabischer Staaten müsse entschieden entgegengetreten werden.

Absonderung und Radikalisierung müsse der Nährboden entzogen werden. Extremismus und Parallelgesellschaften würden den Zusammenhalt der Gesellschaft gefährden. Menschen müssten wieder in eine Gemeinschaft zusammengebracht werden, die von Vielfalt gekennzeichnet sei.

Die Integrationsminister der vier Länder betonten, dass es nicht darum gehe, gegen den Islam oder gegen Moslems zu kämpfen. Man wolle sich vielmehr für die Demokratie, unsere Werte und die Aufklärung einsetzen. Hierzu ist auch ein ständiger Dialog mit anderen EU-Staaten angestrebt. Langfristig sollen noch weitere Länder an Bord geholt werden.

Deutschland war übrigens auch zu dieser Konferenz eingeladen, sagte aber ab. Das dürfte an unterschiedlichen Ansichten zur Bewertung der Problematik liegen. Eine Regierung unter Noch-Kanzlerin Merkel wird sich wohl niemals an einem solchen Projekt beteiligen. Für sie gehört der Islam kritiklos zu Deutschland und sie sieht auch offensichtlich keinerlei Bedrohung durch den Politischen Islam. In ihrer Weltanschauung scheint das Thema überhaupt nicht zu existieren.

Während immer mehr europäische Länder und Parteien das Problem in den weltanschaulichen und gesetzgeberischen Bestandteilen des Islams erkannt haben und dies als „Politischen Islam“ bezeichnen, musste die Merkel-Partei auch hierzu wieder eine Extrawurst braten.

So nannte CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ihr Positionspapier vom 20.April dieses Jahres: „Die freiheitliche Gesellschaft bewahren, den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, den Politischen Islamismus bekämpfen.“

Politischer Islamismus – eine ganz bewusste Aufweichung des Begriffs, der sich seit über 20 Jahren etabliert hat und auch in der Wiener „Dokumentationsstelle zum Politischen Islam“ klar definiert ist.

Bundesinnenminister Horst Seehofer richtete am 15. Juni folgerichtig auch einen Expertenkreis politischer „Islamismus“ ein. In dem zehnköpfigen Gremium befinden sich die Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam Susanne Schröter, der Islamwissenschaftler Mouhanad Korchide und der Migrationsforscher Ruud Koopmans. Sie sollen Handlungsempfehlungen für den Umgang mit radikal-islamischen Gruppierungen und Ideologien erarbeiten, was vor allem der Prävention beim Kampf gegen Extremismus und Terrorismus dienen soll.

Die Union will möglicherweise den Eindruck erwecken, dass dieser „Politische Islamismus“ wenig bis nichts mit dem Islam zu tun habe und vielleicht nur ein „Extremismus“ sei, ein sogenannter „politischer Missbrauch der Religion“, wie es in der Vergangenheit auch häufig fälschlicherweise bezeichnet wurde.

Der Politische Islam ist aber vielmehr ein integraler Bestandteil des Gesamtkonstruktes, so wie es der Prophet Mohammed im 7. Jahrhundert aufgebaut hat. Es muss allen Moslems in Europa unmissverständlich klargemacht werden, dass eine Religion keine Gesetze zu bestimmen, keinen Kampf zu fordern, keine Minderheiten zu unterdrücken, keine Gewalt zu legitimieren und keine weltliche Macht zu errichten hat. Wirklich friedlich und modern eingestellte Moslems dürften damit auch überhaupt kein Problem haben. Alle islamischen Organisationen, Verbände und Moscheegemeinden in Europa müssen sich verbindlich hierzu bekennen. Der Politische Islam gehört nicht zu Europa.

Das europäische Bündnis mit Sitz in Wien erinnert an das historische Bollwerk, das 1683 ebenfalls in Wien dem Politischen Islam entschlossenen Widerstand entgegensetzte und verhinderte, dass die osmanisch-islamischen Heere unter Allahu-Akbar-Rufen ganz Europa eroberten. Was sie zweifellos vorhatten und jahrhundertelang mit ausgedehnten Kriegszügen versuchten. Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Serbien, Kroatien, Bosnien, Albanien, Griechenland und im Zuge der ersten Invasion ab dem 7. Jahrhundert auch Spanien litten lange unter der totalitären Herrschaft des Politischen Islams.

Historisch gesehen fehlt in diesem Bündnis, das damals Wien verteidigte, neben Deutschland vor allem Polen, das aber geistig mit Sicherheit dem Projekt verbunden ist. Es dürfte wohl nur an der bisherigen Organisation liegen, dass es offiziell noch nicht dabei ist.

Europa rüstet sich erneut gegen die Bedrohung durch den Politischen Islam. Keine andere Stadt eignet sich hierfür besser als Wien. Deutschland ist bisher in diesem Kampf ein Totalausfall, weil es den derzeit verantwortlichen Politikern hierzu an Sachverstand, Faktenwissen, Mut und Rückgrat fehlt.

Bei uns geben bei diesem so wichtigen Thema leider die Heuchler, Beschöniger, Vertuscher, Leugner und ideologisch Denkblockierten den Ton an. Das sollte sich baldmöglichst ändern, wenn man die aufziehende Katastrophe noch verhindern möchte. Aber angesichts der kommenden rot-grün-gelben Regierung dürfte sich erstmal alles noch verschlimmern statt verbessern.

Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) setzt sich seit 2003 für die Aufklärung über den Politischen Islam ein. Mit Flugblattverteilungen, Infoständen, Kundgebungen, Anschreiben an Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie Stadträte versucht die BPE, der Bevölkerung und Politikern sachlich fundierte Informationen zu vermitteln. Wer diese wichtige Arbeit unterstützen möchte, kann hier Mitglied werden.